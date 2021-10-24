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الخرطوم: معتصمو القصر الرئاسي يغلقون طرقًا رئيسية

تاريخ النشر: 24/10/2021 - 11:28

الخرطوم: معتصمو القصر الرئاسي يغلقون طرقًا رئيسية
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أغلق معتصمون سودانيون، اليوم الأحد، جسرا وشوارع رئيسية في محيط القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم، للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، فيما بدأت الشرطة إطلاق الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريقهم.

وذكر شهود عيان أن مئات المعتصمين أضرموا النيران في إطارات سيارات، ونصبوا كتلا خرسانية؛ لإغلاق شوارع النيل والجامعة (رئيسيان) وجسر "الملك نمر" الرابط بين الخرطوم ومدينة الخرطوم بحري.

واضطر المواطنون إلى التراجع وتغيير المسارات لتفادي حالة الانسداد المروري الذي فرضه المعتصمون في الخرطوم. وذكرت التقارير أن الشرطة بدأت في إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين بشارع النيل.‎

ودخل اعتصام القصر الرئاسي، اليوم الأحد، يومه التاسع، للمطالبة بتدخل المكون العسكري لحل حكومة حمدوك، وتشكيل حكومة بديلة من كفاءات مستقلة.

ومنذ 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يواصل أنصار تيار "الميثاق الوطني" (من مكونات قوى التغيير والحرية)، اعتصاما مفتوحا أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.

وأمس السبت، نفى مجلس الوزراء السوداني، في بيان، موافقة رئيس الحكومة، حمدوك، على حل المجلس، على وقع تصاعد التوترات السياسية في البلاد.

ويأتي ذلك في ظل توتر متصاعد منذ أسابيع بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية؛ بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 أيلول/ سبتمبر الماضي.

ويعيش السودان، منذ 21 آب/ أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام.

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#الخرطوم
#السودان
#القصر الرئاسي

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