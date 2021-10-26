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تونس: احتجاز وزير سابق و7 مسؤولين بتهمة "فساد مالي"

تاريخ النشر: 26/10/2021 - 17:46

تونس: احتجاز وزير سابق و7 مسؤولين بتهمة "فساد مالي"
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أصدرت محكمة تونسية، اليوم الثلاثاء، قرارا باحتجاز وزير فلاحة سابق و7 مسؤولين بالوزارة ذاتها على ذمة التحقيق بشبهة "فساد مالي إداري"، وفق بيان صادر عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، نقلت تفاصيله وكالة الأنباء الرّسمية في تونس.

وقال بيان المحكمة إن "النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي (مجمع قضائي مختص في قضايا الفساد المالي والإداري)، تعهدت بشبهة ارتكاب جرائم مخالفة للأحكام التشريعية الضامنة لحرية المشاركة وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية".

كما لفت إلى أن "القضيّة تأتي على خلفية طلب عروض تتعلق بمعدات إعلامية، لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت الثماني مائة ألف دينار (283 ألف دولار)".

وفيما لم يذكر بيان المحكمة هوية الوزير السابق، إلا أن إعلاما محليا نقل أخبارا مفادها أن المحكمة احتفظت بسمير الطيب الذي شغل المنصب في حكومة يوسف الشاهد بين عامي 2016 و2020.

وفي السابع عشر من الشهر الجاري، كشف استطلاع رأي أجرته مؤسسة "خدمات زغبي للأبحاث"، أن 81% من التونسيين المستطلعة آراؤهم عبروا عن قلقهم بشأن مستقبل الديمقراطية في بلدهم، عقب القرارات "الاستثنائية" التي اتخذها الرئيس، قيس سعيد، في 25 تموز/ يوليو الماضي.

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#محكمة تونسية
#تونس
#احتجاز وزير فلاحة سابق
#قيس سعيد

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