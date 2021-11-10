السلطات العراقية تقبض على مستشار "داعش" العسكري

اعتقلت سلطات الأمن العراقية، اليوم الأربعاء، المستشار العسكري لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني (تتبع لوزارة الدفاع) في بيان: "بجهد استخباري مستند على معلومات دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني من الإطاحة بالمستشار العسكري لما يسمى بولاية نينوى (لم يذكر اسمه) عقب دخوله البلاد قادمًا من إحدى دول الجوار (لم يحددها)".

و"ولاية نينوى" كما يطلق عليها تنظيم "داعش" هي إحدى المناطق التي كانت خاضعة لسيطرته بين عامي 2014-2017.

وأضاف البيان: "تم تدوين أقواله أصوليًا واعترف بقيادته للإرهابيين عبر وضع الخطط لمواجهة القوات العسكرية إبان عمليات التحرير (2017)، كما تدرج بعدة مناصب إدارية ومالية في عصابات داعش أهمها أميرا لإحدى مناطق ما يسمى بولاية الجزيرة فضلا عن منصب المسؤول المالي لذات الولاية".

وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وكان العراق أعلن عام 2017 النصر على "داعش" باستعادة أراضيه التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن الأخير يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة ويشن هجمات بين فترات متباينة.

وفي 11 تشرين الأول/ أكتوبر كان قد أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إلقاء القبض على سامي جاسم الجبوري "مشرف المال" في تنظيم "داعش" الإرهابي ونائب زعيمه السابق أبو بكر البغدادي.