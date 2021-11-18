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الأمم المتحدة: قتل المتظاهرين في السودان "معيب تماما"

تاريخ النشر: 18/11/2021 - 17:33

الأمم المتحدة: قتل المتظاهرين في السودان "معيب تماما"
الاحتجاجات مستمرّة (أ ب)
عرب ٤٨/أ ف ب
تحرير: أحمد دراوشة

وصفت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، اليوم، الخميس، استخدام قوات الأمن السودانية الذخيرة الحية في وجه المتظاهرين السلميين، بعد مقتل 15 محتجا، الأربعاء، بأنّه "معيب تمامًا".

ويعتبر أمس، الأربعاء، الأكثر دمويّة منذ الانقلاب العسكري في 25 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي.

وقالت باشليه، في بيان، إنّ "استخدام الذخيرة الحية مجدّدًا أمس (الأربعاء) ضد المتظاهرين أمر معيب تمامًا، بعد دعوات عدة للعسكريين وقوات الأمن لعدم استخدام القوة غير المتناسبة ضد متظاهرين".

وقُتل 15 متظاهرًا معارضًا للحكم العسكري في السودان، الأربعاء، بحسب لجنة الأطباء المركزية، التي أشارت إلى أن جميعهم قُتلوا "برصاص حي بين الرأس والصدر والبطن".

وتحدثت باشليه عن الحصيلة نفسها، وندّدت، أيضًا، بواقع أن 80 من أصل مئة جريح أُصيبوا برصاص في الصدر والرأس، "وفق مصادر طبية موثوقة"، وقالت إنّ "إطلاق النار على حشد من المتظاهرين العزّل، إسقاط عشرات القتلى وعدد أكبر من الجرحى، أمر مؤسف ويهدف بوضوح إلى خنق التعبير العلني عن المعارضة ويشكل انتهاكات صارخة للقواعد الدولية لحماية حقوق الإنسان".

ودانت باشليه، أيضًا، الانقطاع الكامل للاتصالات وللإنترنت ما يجعل شبه مستحيل التواصل مع الأشخاص المتواجدين في البلاد، باستثناء عبر الهاتف اللاسلكي.

وأضافت أن "الانقطاع المعمم للإنترنت والاتصالات ينتهك مبدأي الضرورة والتناسب ويتعارض مع القوانين الدولية".

ومنذ الانقلاب العسكري في السودان في 25 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل 39 شخصًا بينهم ثلاثة مراهقين خلال قمع التظاهرات المطالبة بعودة الحكم المدني. وسقط أيضًا مئات الجرحى.

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#الأمم المتحدة
#السودان

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