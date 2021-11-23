السودان: "الاتفاق السياسي يقف ضد حراك الشارع‎‎".. وواشنطن تطالب بـ"تقدّم أكبر" لاستئناف مساعداتها

اعتبرت قوى الحرية والتغيير في السودان، الإثنين، أن الاتفاق السياسي الأخير هو "امتداد للإجراءات الانقلابية" التي أعلنها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، "ويقف ضد الحراك الشعبي في مقاومة انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول)"، فيما أوضحت واشنطن أنها تريد أن ترى تقدما أكبر في السودان قبل استئناف مساعداتها المالية.

وجاء إعلان قوى الحرية والتغيير في اجتماع للمجلس المركزي لقوى التغيير، أعلى هيئة بقوى التغيير الائتلاف الحاكم سابقا، بشأن تطورات الوضع السياسي بالبلاد، وفق بيان.

وقال البيان: "ناقش الاجتماع الاتفاق السياسي واعتبره امتدادا للإجراءات الانقلابية التي أعلنها البرهان في 25 أكتوبر (تشرين أول)".

وجدد رفضه للاتفاق، باعتباره "ردة عن أهداف ومواثيق الثورة السودانية وتجاهل لقضايا التحول الديمقراطي في الوثيقة الدستورية 2019".

بعيْد توقيع الاتفاق (أ ب)

وذكر البيان عددا من هذه القضايا، من بينها "قضايا العدالة الانتقالية ومحاسبة من أجرم في حق الشعب، وضرورة هيكلة وإصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية، وضمان عدم تدخل المؤسسة العسكرية في العملية السياسية".

والأحد، وقَّع البرهان ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، اتفاقا سياسيا بهدف إنهاء أزمة يمر بها السودان منذ نحو شهر، وذلك في ظل ضغوط دولية مكثفة ومظاهرات داخلية متواصلة تطالب بحكم مدني كامل وإنهاء الشراكة في السلطة مع الجيش.

واعتبرت قوى الحرية والتغيير، الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك "لا يلبي طموحات الشعب ويقف ضد الحراك في مقاومة انقلاب 25 أكتوبر"، على حد قول البيان.

واشنطن تريد أن ترى تقدما أكبر في السودان قبل استئناف مساعداتها المالية

وأبلغ وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قائد الجيش ورئيس الوزراء السودانيين، في محادثات معهما، الإثنين، أن البلاد بحاجة إلى إحراز مزيد من "التقدم" قبل أن تستأنف واشنطن صرف 700 مليون دولار من المساعدات المعلقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس إن "رسالة" الوزير مفادها أنه "يجب أن نستمر في رؤية التقدم"، معتبرا أن عودة حمدوك إلى السلطة بعد أن اعتقله الجيش نهاية تشرين الأول/ أكتوبر "خطوة أولى مهمة"، ولكنها "ليست أكثر من ذلك".

وردًّا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف المساعدات المالية التي تم تعليقها إثر الانقلاب العسكري، أجاب أن ذلك يعتمد على "ما سيحدث في الساعات والأيام والأسابيع القليلة المقبلة".

(أ ب)

وتحدّث بلينكن الذي قال الأحد إنه "متشجع" بعد إبرام اتفاق في السودان، بشكل منفصل مع البرهان وحمدوك.

وسعت الولايات المتحدة إلى دعم الانتقال الديمقراطي من خلال حزمة مساعدات بقيمة 700 مليون دولار، علقتها بعدما أطاح البرهان بحمدوك وشكّل مجلس سيادة جديد.

الأمم المتحدة تطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين

من جانبه، رحّب رئيس بعثة الأمم المتحدة بالسودان، فولكر بيرتس، بالإفراج عن 4 من المعتقلين السياسيين، مطالبا بإطلاق جميع المعتقلين.

وقال بيرتس في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "من الجيد إطلاق سراح ياسر عرمان، وعمر الدقير، وعلي الريح السنهوري، وصديق الصادق المهدي".

(أ ب)

واستدرك فولكر: "لكن إذا أخذت الاتفاقية السياسية على محمل الجد يجب إطلاق سراح جميع المعتقلين فورا".

والمفرج عنهم هم ياسر عرمان، المستشار السياسي السابق لرئيس الوزراء، ورئيس حزب المؤتمر عمر الدقير، ورئيس حزب البعث على الريح السنهوري، والقيادي بحزب الأمة صديق الصادق المهدي.

وفي وقت سابق الإثنين، كشف مصدر عسكري سوداني، أن سلطات البلاد شرعت في الإفراج عن معتقلين سياسيين محتجزين لديها منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

دعوة لمواجهة القضايا العالقة

بدوره، دعا أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الإثنين، إلى "معالجة القضايا العالقة في السودان، على وجه السرعة، لإكمال الانتقال السياسي بطريقة شاملة مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون".

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، وكان يرد فيه على أسئلة الصحافيين بشأن موقف الأمين العام من الاتفاق السياسي الذي وقعه حمدوك والبرهان، الأحد.

وقال دوجاريك: "بالنسبة لنا، نعتبر أنه من المهم جدًا التأكيد على الحاجة إلى حماية النظام الدستوري، وحماية الحريات الأساسية للعمل السياسي، وحرية التعبير والتجمع السلمي".

وأضاف: "سيحتاج شركاء الانتقال إلى معالجة القضايا العالقة على وجه السرعة لإكمال الانتقال السياسي بطريقة شاملة مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون".

وتابع: "كما أننا، بالطبع ، نكرر دعوتنا لإجراء تحقيقات مستقلة في الوفيات التي شاهدناها خلال الأسابيع القليلة الماضية والمساءلة من أجل تحقيق العدالة ".

وحول موقف الأمين العام من تقديم 12 من الوزراء المعزولين بقرار من البرهان في وقت سابق الإثنين، استقالتهم مكتوبة لحمدوك، قال دوجاريك: "أعتقد أن ذلك يؤكد فقط على الحاجة إلى حماية العملية الانتقالية".

والأحد، وقَّع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا بهدف إنهاء أزمة يمر بها السودان منذ نحو شهر، وذلك في ظل ضغوط دولية مكثفة ومظاهرات داخلية متواصلة تطالب بحكم مدني كامل وإنهاء الشراكة في السلطة مع الجيش.

والإثنين، أعلن 12 من الوزراء المعزولين من أصل 17 وزير رشحتهم قوى إعلان الحرية والتغيير، بقرار من البرهان، تقديم استقالتهم مكتوبة لرئيس الحكومة الانتقالية، عبد الله حمدوك، رفضا لاتفاق سياسي وقعه البرهان وحمدوك، الأحد، في محاولة لإنهاء الأزمة في البلاد.

ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن البرهان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ما أثار احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابا عسكريا".

وقبل إجراءات البرهان الأخيرة، كان السودان يعيش منذ 21 آب/ أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.