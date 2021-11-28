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العراق: مقتل 5 عناصر من "البيشمركة" إثر هجوم شنه مسلحو "داعش"

تاريخ النشر: 28/11/2021 - 09:25

العراق: مقتل 5 عناصر من "البيشمركة" إثر هجوم شنه مسلحو "داعش"
العراق (صورة توضحية "أ ب")
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أفاد مصدر عسكري عراقي، الأحد، بمقتل 5 من "البيشمركة" (قوات إقليم كردستان) وإصابة 4 آخرين بجروح في هجوم شنه مسلحو "داعش" شمالي البلاد.

وقال المصدر، وهو ضابط بيشمركة برتبة ملازم، لمراسل "الأناضول"، إن مجموعة من مسلحي "داعش" هاجمت موقعا لقوات البيشمركة بوقت متأخر ليل السبت - الأحد في ناحية "كولجو" التابعة لإدارة كرميان بإقليم كردستان.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام، أن 4 عناصر من قوات البيشمركة أصيبوا بجروح في الهجوم.

وأوضح أن مركبة "همر" عسكرية هرعت لإجلاء الجرحى إلا أن عبوة ناسفة انفجرت بها ما تسبب بمقتل 5 من "البيشمركة". وأشار إلى إرسال تعزيزات عسكرية لملاحقة المهاجمين الذين فروا إلى جهة مجهولة.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014. إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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#داعش
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