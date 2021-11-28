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المغرب: الأمن يمنع وقفة رافضة للتطبيع

تاريخ النشر: 28/11/2021 - 22:52

المغرب: الأمن يمنع وقفة رافضة للتطبيع
خلال احتجاج على زيارة غانتس (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

منعت السلطات المغربية، وقفة احتجاجية كان من المزمع تنظيمها بالعاصمة الرباط، "ضد تطبيع العلاقات مع إسرائيل"، وتزامنا مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بحسب ما أفاد ناشطون مغربيون، الأحد.

وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، وهيئات أخرى قد دعت إلى الوقفة، بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يوافق تاريخ 28 كانون الأول/ نوفمبر، كل عام.

وبحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء، فقد منعت قوات الأمن نشطاء من التجمع وسط الرباط، مساء الأحد، وفضوا الاعتصام الذي حضره عدد منهم.

وقال الكاتب العام للمرصد الوطني لمناهضة التطبيع، عزيز هناوي: "فوجئنا بمنع قوات الأمن للوقفة دون تقديم أي مبرر".

وأضاف أن "هذا المنع يسيء لتاريخ المغرب المدافع عن فلسطين والقدس، خاصة أنه يتزامن مع يوم التضامن العالمي مع الفلسطينيين".

وجاءت الدعوة للوقفة في أعقاب زيارة أجراها وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس إلى المغرب، الثلاثاء، استمرت يومين، هي الأولى من نوعها، إذ لم يسبق لأحد من أسلافه في هذا المنصب، أن زاروا الرباط.

وجرى خلال الزيارة الإعلان عن توقيع اتفاقيتين بين البلدين في مجالات عسكرية، وسط انتقادات للزيارة من جهات عدة بالبلاد، خاصة عبر المواقع الاجتماعية.

وأعلنت إسرائيل والمغرب نهاية العام الماضي عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2002، ومنذ ذلك الحين، تم افتتاح سفارة لإسرائيل بالمغرب خلال زيارة قام بها وزير الخارجية يائير لابيد إلى الرباط في آب/ أغسطس الماضي. كما أُعيد افتتاح مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب وتدشين خط طيران مباشر بين البلدين.

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#السلطات المغربية
#المغرب
#الرباط
#إسرائيل
#اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
#التطبيع

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