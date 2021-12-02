الصدر: لحكومة وطنية.. لا شرقية ولا غربية

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم، الخميس، اعتزامه تشكيل حكومة "أغلبية وطنية" من دون تدخل خارجي بعد حصول تحالفه السياسي على أعلى مقاعد في البرلمان وفق النتائج النهائية.

وفي وقت سابق، الخميس، اجتمع الصدر مع القوى السياسيّة الرافضة لنتائج الانتخابات، وهي موالية لإيران، ويجمعها "إطار تنسيقي"، يضمّ ائتلاف "دولة القانون"، وتحالف "قوى الدولة"، وتحالف "الفتح" (فصائل "الحشد الشعبي" بعضها مقرب من إيران)، وحركة "عطاء"، وحزب "الفضيلة".

وقال الصدر في تغريدة له على "تويتر"، "لا شرقية ولا غربية، حكومة أغلبية وطنية".

يذكر أن موقف الصدر المعلن مغاير لمواقف القوى السياسية الرافضة لنتائج الانتخابات، والمتمسكة بتشكيل حكومة أغلبية سياسية.

من جهته، ذكر "الإطار التنسيقي" أنّ "الاجتماع مع زعيم التيار الصدري أكد على خروج القوات الأجنبية وفق جدول زمني"، وأضاف أن الاجتماع "بحث وضع آليات لحصر السلاح بيد الدولة، وأكد على دعم الحشد الشعبي وتنظيمه".

ووفق النتائج النهائية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات، فإن "الكتلة الصدرية" التي يتزعمها الصدر تصدرتها بالحصول على 73 مقعدًا، بينما حصل تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي على 37 مقعدًا، و"ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي على 33 مقعدًا.

وحصل تحالف "الفتح" بزعامة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري على 17 مقعدًا، بعد أن كان يمتلك 48 مقعدًا في انتخابات عام 2018.

وقادت الكتل السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات احتجاجات قرب المنطقة الخضراء في بغداد للمطالبة بإلغائها أو إجراء عمليات عد وفرز شاملة لمحطات الاقتراع وهو ما رفضته مفوضية الانتخابات العراقية التي أجرت عداً وفرزاً يدوياً لعدد محدود من المحطات.