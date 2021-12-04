السلطات السودانية تلوّح بالإغلاق الكامل لمنع انتشار متحور "أوميكرون"

لوحت السلطات السودانية، السبت، بالإغلاق الكامل للبلاد، لمنع الانتشار السريع لمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا المكتشف مؤخرا في جنوب أفريقيا.

وذكر بيان صادر عن وزارة الصحة، أن عضو مجلس السيادة ورئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية عبد الباقي عبد القادر "لوح بإغلاق البلاد في حال لم يتم الالتزام من قبل المواطنين بتوجيهات اللجنة العليا للطوارئ الصحية، وتوجيهات مجلس الأمن والدفاع الداعية إلى ارتداء الكمامات في الأماكن العامة".

ودعا عبد القادر وزارة الصحة الاتحادية إلى "التأهب والاستعداد والجاهزية التامة لمجابهة تنامي وتحور فيروس كورونا".

وأكد أن "الانتشار السريع لمتحور كورونا قد يؤدي إلى الإغلاق التام للبلاد، وأن اللجنة العليا للطواري تطلع لتنفيذ هذه الموجهات".

والأحد، أصدرت السلطات الصحية في السودان قرارا بمنع دخول القادمين من 5 دول للبلاد بسبب تفشي متحور جديد من كورونا في جنوب أفريقيا، وفق إعلام محلي.

وبحسب نشرة "نوتام" الصادرة عن السلطات في مطار الخرطوم شمل المنع الفوري القادمين من دول جنوب أفريقيا، زمبابوي، بتسوانا، ليسوتو، وناميبيا.

وبلغ إجمالي إصابات كورونا وفق وكيل وزارة الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم، حتى الجمعة، في البلاد 83 ألفا.