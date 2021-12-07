العراق: 4 قتلى وإصابات في تفجير دراجة نارية بالبصرة

أسفر تفجير دراجة نارية في محافظة البصرة، جنوب العراق، عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 4 آخرين بجروح، اليوم الثلاثاء.

وحسب المعلومات الأولية الواردة فإن تفجير الدراجة النارية وقع في تقاطع الصمود في محافظة البصرة، حسب ما ذكرت خلية الإعلام المدني التابعة لوزارة الدفاع العراقية.

وأضافت أنه "حسب الإحصائية الأولية لمديرية صحة البصرة، فإن الانفجار خلف 4 قتلى و4 جرحى آخرين من جراء احتراق مركبتين كانتا بالقرب من الدراجة النارية".

وتابعت أن "خبراء الأدلة الجنائية والفرق الفنية المختصة ما زالوا يتواجدون في مكان الحادث لتحديد ماهيته وإعطاء تفاصيل أكثر عن طبيعته".

وأشارت الخلية إلى أنها ستعلن في وقت لاحق تفاصيل أوسع حول الانفجار بعد إكمال التحقيقات والتقارير الفنية.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، قال نقيب في شرطة البصرة، إن "المعلومات الأولية تشير إلى أن حافلة صغيرة لنقل الركاب مفخخة، انفجرت قرب المستشفى الجمهوري الحكومي، وسط مدينة البصرة".

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه، أن "الانفجار تسبب بمقتل 7 أشخاص في حصيلة أولية".

وتشهد البصرة الغنية بالنفط استقرارا أمنيا نسبيا مقارنة بمحافظات شمالي وغربي البلاد، التي تنشط فيها خلايا تنظيم "داعش"، وتشن هجمات ضد أهداف عسكرية وأمنية ومدنية.