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تحركات دبلوماسية في الخليج لحلحلة الخلافات الإقليمية

تاريخ النشر: 07/12/2021 - 17:51

تحركات دبلوماسية في الخليج لحلحلة الخلافات الإقليمية
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

بدأ ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، مساء أمس، الإثنين، جولة خليجية تشمل كافة دول مجلس التعاون وهي عُمان وقطر والامارات والبحرين والكويت، وذلك قبيل استضافة السعودية قمة خليجية سنوية من المقرر عقدها منتصف الشهر الجاري.

وأجرت سلطنة عُمان مراسم استقبال رسمية لولي العهد السعودي الذي عقد لقاء مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، في زيارة شهدت توقيع 13 مذكرة تفاهم بقيمة 30 مليار دولار في عدة قطاعات اقتصادية،

وذكرت وكالة الأنباء السعودية ("واس")، اليوم، الثلاثاء، أنّ "مجموعة من الشركات السعودية وعددا من الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العُماني والقطاع الخاص وقّعت 13 مذكرة تفاهم بقيمة استثمارات تبلغ 30 مليار دولار".

وتشمل المذكرات بين البلدين الخليجيين الساعيين إلى تنويع اقتصاديهما المرتهنين للنفط، تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والسياحة وتقنية المعلومات والتقنية المالية وغيرها من القطاعات.و

وستكون زيارة ولى العهد السعودي إلى قطر، الأولى له منذ قطع العلاقات بين البلدين في 2017، عندما قررت السعودية إلى جانب كل من البحرين ومصر والإمارات قطع علاقاتها مع قطر، في تصدّع كبير داخل مجلس التعاون الخليجي الذي غالبا ما يتبنى سياسات موحدة حيال قضايا المنطقة.

كما تأتي جولة ولي العهد السعودي في وقت تشهد المنطقة تحركات دبلوماسية لحلحلة الخلافات الإقليمية، وخصوصا مع إيران وتركيا، حيث تقيم السعودية حوارا على جولات مع طهران، فيما أرسلت الإمارات وفدين رفيعي المستوى إلى إيران وتركيا.

في المقابل، يزور الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الدوحة، الثلاثاء. وكان إردوغان قد اتّهم ولي العهد السعودي بشكل غير مباشر بالوقوف خلف جريمة قتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018.

وسُئل وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس، الإثنين، عن توقيت زيارة إردوغان التي قد تتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي، فقال إنّها مجرد مصادفة.

وقد اجتمع إردوغان في الدوحة بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبحثا وفقا لبيان قطري "سبل توطيد وتطوير علاقات التعاون الإستراتيجية بين قطر وتركيا، وآفاق الارتقاء بها على مختلف الصعد خصوصا الاقتصاد والاستثمار والصناعة والدفاع والأمن ومجال الأوقاف والإعلام والثقافة والرياضة".

وأبرمت قطر وتركيا، بحضور أمير قطر وإردوغان، 15 اتفاقية تعاون في عدد من المجالات والقطاعات.

ووقّع الجانبان على البيان الختامي لاجتماع اللجنة الإستراتيجية العليا، وعلى عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين في الديوان الأميري، شملت تنفيذ خطاب النوايا الخاص بالتعاون في مجالات تنفيذ الفعاليات الكبرى بين حكومتي البلدين، وخطاب نوايا بشأن إدارة الطوارئ والكوارث بين الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية وهيئة إدارة الكوارث والطوارئ بوزارة الداخلية التركية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال المراسم بين وزارة الخارجية ووزارة الخارجية التركية، وخطاب نوايا حول برنامج الشراكة في المحتوى بين منتدى الدوحة ومنتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وبحسب الديوان الملكي السعودي، فإنّ الجولة الخليجية التي يقوم بها ولي العهد ترمي "لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وتسعى دول الخليج إلى تنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط، وبدأت خلال السنوات الماضية في ضخ استثمارات ضخمة في قطاعات السياحة والترفيه والرياضة وغيرها.

وبالنسبة للسعودية وعُمان، فقد بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بينهما 3,36 مليارات دولار في عام 2020، فيما بلغت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى سلطنة عُمان 1,16 مليار دولار، حسب الإعلام الرسمي.

بودكاست عرب 48

#الخليج
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#بن سلمان
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#تميم بن حمد آل ثاني
#تحركات دبلوماسية

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