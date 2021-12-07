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تحطم مروحية عسكرية وإصابة اثنين من طاقمها جنوبي العراق

تاريخ النشر: 07/12/2021 - 17:06

تحطم مروحية عسكرية وإصابة اثنين من طاقمها جنوبي العراق
توضيحية من العراق (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

تحطمت مروحية عسكرية تابعة للجيش العراقي، اليوم الثلاثاء، إثر هبوط اضطراري وارتطامها بالأرض في محافظة ميسان جنوبي العراق، ما تسبب بإصابة اثنين من أفراد طاقمها، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقال ضابط برتبة ملازم أول في شرطة ميسان إن مروحية عسكرية عراقية اضطرت للهبوط نتيجة خلل فني، وتسبب ارتطامها الشديد بالأرض إلى تحطمها.

وأشار المصدر إلى أن اثنين من أفراد الطاقم أصيبا بجروح، دون مزيد من التفاصيل.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع في بيان، إن "طائرة هليكوبتر نوع ‘مي 17‘ تابعة للجيش العراقي تعرضت إلى عطل فني أدى إلى هبوط اضطراري للطائرة بمنطقة الرفاعي في محافظة ميسان".

وأضاف البيان، أن "الهبوط أسفر عن إصابة طاقم الطائرة إصابات متوسطة، وباشرت الجهات المختصة بالتحقيق لمعرفة أسباب الحادثة".

وفي أواخر تموز/ يونيو الماضي، أعلن الجيش، في بيان، مصرع 5 عسكريين، جراء تحطم مروحية من طراز "مي 17" خلال مهمة قتالية، بمحافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

وعادة ما تشن المروحيات والمقاتلات العراقية هجمات ضد عناصر تنظيم "داعش".

وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

بودكاست عرب 48

#الجيش العراقي
#ميسان
#العراق
#مروحية عسكرية

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