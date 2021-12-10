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المغرب: تمديد إغلاق الحدود لمواجهة "أوميكرون"

تاريخ النشر: 10/12/2021 - 09:24

المغرب: تمديد إغلاق الحدود لمواجهة "أوميكرون"
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

اتخذت السلطات المغربية أمس، الخميس، قرارا باستمرار تعليق رحلات الركاب الجوية والبحرية من وإلى المملكة لغاية يوم 31 كانون الأول/ ديسمبر، وذلك بهدف مكافحة جائحة كورونا.

وذكرت المديرية العامة للطيران المدني المغربية في مذكرة أنه "تقرّر تعليق كل الرّحلات من وإلى المغرب من 9 كانون الأول/ ديسمبر ولغاية 31 من الشهر نفسه على أقلّ تقدير".

وأضافت أنّه ستستثنى من هذا القرار الرحلات التي ستخصّص لإعادة مواطنين من الخارج بشرط أن تحصل على موافقات مسبقة.

وإثر قرار المديرية أعلنت الخطوط الملكية المغربية أنّه "سيتمّ إلغاء الرحلات الجوية الدولية للخطوط الملكية المغربية من وإلى المغرب في كلا الاتجاهين ابتداء من 9 كانون الأول/ ديسمبر وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2021 في الساعة 23:59 بالتوقيتين المحلّي والعالمي".

والحدود الجوية للمملكة مغلقة منذ 29 تشرين الثاني/ نوفمبر بسبب الانتقال السريع لأوميكرون، النسخة المتحوّرة الجديدة من فيروس كورونا، وعودة تفشّي الجائحة في أوروبا.

من جهته قال موقع "ميديا 24" المتخصص بالأخبار الاقتصادية إنّ قرار تعليق الرحلات يشمل أيضا سفن الركاب.

ومنذ أغلقت المملكة حدودها الجوية في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، تم تنظيم رحلات خاصة لإعادة مغربيين عالقين في الخارج إلى ديارهم، ولا سيّما من أوروبا عموما وفرنسا خصوصا.

وأتت هذه الإجراءات "حفاظاً على إنجازات المغرب في مكافحة الجائحة"، بحسب ما أعلن وزير الصحة خالد آيت طالب خلال مؤتمر صحافي الخميس.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في المغرب أكثر من 951 ألف شخص، توفي منهم 14.794 وفق آخر حصيلة رسمية.

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#المغرب
#كورونا
#فيروس كورونا
#أوميكرون

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