السعودية تعلن عن مقتل 190 حوثيًا آخر 24 ساعة

أعلنت التحالف السعودي الإماراتي، اليوم السبت، عن مقتل 190 حوثيًا في محافظة مأرب وسط اليمن، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وجاء ذلك في بيان صادر عن التحالف، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وقال التحالف: "نفذنا 36 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي الإرهابية في مأرب، خلال الساعات الـ 24 الماضية".

وأوضح أن "الهجمات دمرت 20 آلية عسكرية، ومنظومة دفاع جوي، وقضت على أكثر من 190 عنصرًا إرهابيًا". دون تفاصيل أخرى.

وحتى الساعة 14:10 ت.غ، لم تصدر جماعة الحوثي اليمنية تعقيبا على بيان التحالف.

ومنذ فبراير/ شباط الماضي، ضاعف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، ومحطة مأرب الغازية التي كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.

‎ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.