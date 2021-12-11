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ميقاتي قد يزور السعودية قريبًا

تاريخ النشر: 11/12/2021 - 00:34

ميقاتي قد يزور السعودية قريبًا
ميقاتي خلال مؤتمره الصحافيّ (الأناضول)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أفاد وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن، الجمعة، باحتمال أن يزور رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي السعودية قريبا، في خطوة قد تشكل حلا للأزمة الدبلوماسية بين بيروت والرياض.

وجاء كلام الحاج حسن في مقابلة تلفزيونية عقب أسبوع من اتصال ثلاثي جرى بين ميقاتي، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلاله زيارة الأخير إلى السعودية.

وجاء اتصال الثلاثة بعد يوم واحد من استقالة وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي على خلفية تصريحات له في آب/ أغسطس الماضي، وقبل تعيينه وزيرا، ونشرت في تشرين الأول/ أكتوبر حول حرب اليمن، الأمر الذي تسبب بأزمة دبلوماسية بين لبنان والسعودية.

وعلى إثر ذلك، وفي 29 تشرين الأول/ أكتوبر، سحبت الرياض سفيرها في بيروت وطلبت من السفير اللبناني لديها المغادرة، وفعلت ذلك لاحقا الإمارات والبحرين والكويت واليمن.

وقال الحاج حسن: "بعد زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لجمهورية مصر العربية (الخميس)، من المحتمل أن يجري زيارة قريبة للمملكة العربية السعودية".

وأكد الحاج حسن "أهمية عودة العلاقات مع الدول العربية"، مشيرا أن "استقالة الوزير قرداحي جاءت في الوقت الذي رآه مناسبًا، وهو رجل وطني".

وقبيل يوم واحد من زيارة ماكرون إلى السعودية في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قدم قرداحي استقالته من الحكومة، وقال إنه فهم من ميقاتي أن الفرنسيين يرغبون في تقديم استقالته لكي تساعد على فتح حوار مع المسؤولين السعوديين حول لبنان.

وزادت الأزمة الدبلوماسية مع السعودية من تدهور الأوضاع الاقتصادية في لبنان الذي يعاني أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، حيث قررت الرياض وقف كافة الواردات الزراعية والصناعية اللبنانية إليها.

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#السعودية
#الرياض
#محممد بن سلمان
#نجيب ميقاتي
#وزير الزراعة اللبناني
#عباس الحاج حسن

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