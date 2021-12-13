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مقتل قائد عسكري يمني كبير في معركة ضد الحوثيين

تاريخ النشر: 13/12/2021 - 09:51

مقتل قائد عسكري يمني كبير في معركة ضد الحوثيين
رئيس هيئة العمليات الحربية بوزارة الدفاع اليمنية اللواء الركن، ناصر الذيباني
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

قُتل قائد عسكري بارز بالجيش اليمني، اليوم الإثنين، في معِركة ضد الحوثيين بمحافظة مأرب وسط البلاد.

وأفاد مصدر عسكري تابع للحكومة اليمنية، "للأناضول"، بأن "رئيس هيئة العمليات الحربية بوزارة الدفاع اليمنية اللواء الركن، ناصر الذيباني، قُتل بمعارك خاضها ضد الحوثيين في جبهة مأرب".

وأضاف المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول للحديث مع الإعلام، أن "الذيباني استشهد مع آخرين (لم يحدد عددهم) في الجيش الوطني، كما قتل وأصيب عدد كبير من الحوثيين في معارك عنيفة بمأرب".

وحتى الساعة 7:30 (ت.غ)، لم يصدر عن السلطات اليمنية أية إفادات رسمية بشأن ذلك.

ومنذ فبراير/شباط الماضي، ضاعف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، ومحطة مأرب الغازية التي كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول/ سبتمبر 2014.

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#رئيس هيئة العمليات الحربية بوزارة الدفاع اليمنية
#ناصر الذيباني

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