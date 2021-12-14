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وزير لبنانيّ: الحرب اليمنيّة هي أكثر حرب يجب أن تنتهي اليوم

تاريخ النشر: 14/12/2021 - 23:04

وزير لبنانيّ: الحرب اليمنيّة هي أكثر حرب يجب أن تنتهي اليوم
وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن (الأناضول)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

قال وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن، الثلاثاء، إن "الحرب اليمنية هي أكثر حرب يجب أن تنتهي اليوم".

وجاء حديث حسن، وهو مقرب من جماعتي "حزب الله" و"أمل" في مقابلة مع تلفزيون "لنا" السوري، بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وأضاف حسن: "لا يمكن لأي إنسان أن يرى مئات الآف القتلى والمشردين والجياع ويبحثون عن أمل ولا يجدونه ويقول بأن الحرب يجب أن تستمر، وبغض النظر عن السبب والمسبب، ولينتصر من يشاء، لكن على الحرب أن تنتهي".

ومنذ آذار/ مارس 2015، ينفذ تحالف، تقوده الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ أيلول/ سبتمبر 2014.

وأودت هذه الحرب بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من سكان اليمن، البالغ عددهم قرابة 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

ويأتي تصريح وزير الزراعة اللبناني يأتي في ظل أزمة دبلوماسية مستمرة بين بلاده والسعودية؛ جراء تصريح بشأن حرب اليمن أيضا أدلى به جورج قرداحي قبل توليه حقيبة الإعلام في لبنان وقاده إلى الاستقالة، في 3 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وقبل تعيين قرداحي وزيرا للإعلام، في 10 أيلول/ سبتمبر الماضي، قال في مقابلة متلفزة سُجلت في 5 آب/ أغسطس وبثتها منصة إلكترونية لفضائية "الجزيرة" القطرية في 25 تشرين الأول/ أكتوبر، إن الحوثيين في اليمن "يدافعون عن أنفسهم ضد اعتداءات السعودية والإمارات".

وردًّا على هذا التصريح، سحبت الرياض سفيرها في بيروت وطلبت من السفير اللبناني لديها المغادرة، وهو ما فعلته لاحقا كل من الإمارات والبحرين والكويت واليمن.

وتزيد هذه الأزمة الوضع سوءا في لبنان، الذي يعاني منذ عامين أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مع انهيار العملة المحلية الليرة، وشحّ في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى، وهبوط حاد في القدرة الشرائية.

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#وزير الزراعة اللبناني
#عباس الحاج حسن

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