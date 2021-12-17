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السودان: اعتداء على تجمع لمعارضي الانقلاب بالغاز المسيل

تاريخ النشر: 17/12/2021 - 22:30

السودان: اعتداء على تجمع لمعارضي الانقلاب بالغاز المسيل
من الاحتجاجات الرافضة للانقلاب (أ ب)
عرب ٤٨/أ ف ب
تحرير: أحمد دراوشة

أطلق مجهولون، مساء الجمعة، في الخرطوم غازات مسيلة للدموع على مئات السودانيين المشاركين في ندوة أقامها معارضون لانقلاب قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، على شركائه المدنيين في الحكم الانتقالي.

وكانت الندوة، التي عقدتها "قوى الحرية والتغيير"، التي قادت الاحتجاجات التي أسقطت عمر البشير في العام 2019، في منطقة شمبات بمنطقة بحري في شماليّ الخرطوم، تناقش "الوضع السياسي الراهن وكيفية مواجهة الانقلاب" في حضور أكثر من 700 شخص، وفق المصدر.

وبعدما تحدث في الندوة محمد الفكي، العضو السابق في مجلس السيادة، أعلى سلطة سياسية خلال المرحلة الانتقالية، ووزير شؤون مجلس الوزراء المعزول، خالد عمر، فوجئ المشاركون بإطلاق كثيف لقنابل غاز يدوية من وسط الحاضرين.

وأثار هذا الأمر ارتباكا لم يتسن معه معرفة مصدر هذه الغازات، إذ لم يكن للشرطة أي وجود في الميدان الذي عقدت فيه الندوة.

وبسبب كثافة الغاز، قرر منظمو الندوة إنهاءها باكرا.

وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر، حلّ الفريق أول، عبد الفتاح البرهان، الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك، ومجلس السيادة قبل أن يعيد تشكيل هذا المجلس مستبعدا منه كل ممثلي تحالف الحرية والتغيير المدني.

وفي ما بعد، عاد حمدوك إلى منصبه ولكن من دون حكومته.

بودكاست عرب 48

#عبد الفتاح البرهان
#الخرطوم

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