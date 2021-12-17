مقتل 14 جنديا سودانيا في هجوم للحوثيين

قتل 14 جنديًا سودانيًا في هجمات شنّها الحوثيون على مواقع تابعة للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، وفق ما نقلت "فرانس برس" عن مصادرها، اليوم، الجمعة.

ووقع الهجوم في مديرية حرض، بمحافظة حجة، على الحدود السعودية، أمس، الخميس.

والسودان عضو في التحالف العسكري الذي تقوده الرياض في اليمن منذ 2015 لدعم الحكومة في مواجهة الحوثيين، ويخوض الطرفان حربا دامية أغرقت البلاد في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

منذ استيلائهم على صنعاء في 2014، سيطر الحوثيون على القسم الأكبر من شماليّ اليمن وواصلوا تقدمهم على الأرض، رغم الإسناد الذي يقدمه التحالف لقوات الحكومة اليمنية.

والسودان، أحد أفقر دول العالم، أرسل عشرات آلاف الجنود، وخصوصًا المتحدرين من الجنجويد، الميليشيات السابقة المتهمة بممارسة فظاعات في إقليم دارفور.

وفي نهاية 2019، أعلنت الحكومة الانتقالية المنبثقة من الثورة السودانية عن خفض عدد الجنود العاملين في اليمن من 15 ألفا في بداية النزاع إلى خمسة آلاف.

وفي كانون الثاني/يناير 2020، تظاهر عشرات السودانيين في الخرطوم للمطالبة بعودة أقرباء لهم جنّدوا بحسب قولهم من قبل شركة إماراتية، لكي يرسلوا للقتال إلى اليمن وليبيا.

وقدّرت الأمم المتحدة أن تتسبّب الحرب في اليمن، بحلول نهاية العام الحالي، بمقتل 377 ألف شخص بعد سبع سنوات على اندلاعها، بينهم 227 ألفا قضوا لأسباب غير مباشرة للنزاع مثل نقص المياه العذبة والجوع والأمراض.

وأدّت الحرب، أيضًا، إلى نزوح ملايين الأشخاص، ودفعت بأكثر من 80% من السكان البالغ عددهم حوالي 30 مليونا للاعتماد على المساعدات الدولية.