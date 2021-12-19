الجزائر: قتيلان وعشرات الجرحى باحتفالات الجماهير بكأس العرب

لقي شخصان مصرعيهما وأصيب العشرات ليل السبت – الأحد بجروح في حوادث مختلفة بمدن الجزائر، خلال الاحتفالات بفوز المنتخب ببطولة كأس العرب في قطر؛ حسب ما أعلنت قوات الدفاع المدني.

وجاء في بيان لها أنه "جرى تسجيل وفاة شاب (20 عاما) بمدينة سطيف إثر اصطدام دراجة نارية بسيارة سياحية".

وأضاف أن "الحالة الثانية هي شخص مجهول الهوية يبلغ من العمر 24 سنة، عثر عليه ميتا بمدينة غليزان في خضم هذه الاحتفالات دون تحديد السبب".

ونقل البيان تسجيل عشرات الإصابات (أكثر من 40 جريحا) وسط الجماهير التي خرجت للاحتفال في مختلف ولايات البلاد، أغلبهم في حوادث سير.

وشهدت شوارع الجزائر، مساء السبت، احتفالات جماهيرية عارمة، بعد تتويج منتخبها للمرة الأولى ببطولة كأس العرب لكرة القدم، التي أقيمت في قطر.

وخرج آلاف الجزائريين إلى الشوارع وساحات العاصمة احتفالا بالتتويج بكأس العرب، بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب تونس بهدفين مقابل لا شيء.

وأظهرت صور وفيديوهات جرى تداولها على المنصات الاجتماعية فرحة غامرة للجزائريين في العديد من الولايات والقرى، على غرار قسنطينة وسطيف وعنابة وجيجل وسكيكدة ومستغانم ووهران وتلمسان وتامنراست وغرداية ووقلة.

ولوحظ خلال احتفال الجزائريين بالتتويج في مختلف المدن والقرى، برفعهم العلم الفلسطيني تيمنا بلاعبي المنتخب الذين رفعوه في مباريات كأس العرب.