السودان: 123 إصابة في تظاهرات الأحد

أُصيب 123 مواطنا إثر مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين في العاصمة الخرطوم وولاية كسلا شرقي البلاد، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة السودانية، الأحد.

وذكرت الوزارة في بيان أن 121 إصابة حدثت بالعاصمة الخرطوم، وحالتين بولاية كسلا شرقي البلاد في تظاهرات الأحد.

وأشار البيان إلى "حدوث اشتباكات بين الشرطة والمحتجين في مناطق تجمعات المتظاهرين بالخرطوم، أدت إلى 121 إصابة بالعاصمة".

(أ ب)

ولفت إلى أنه لم تسجل حالة وفاة في كل ولايات البلاد الـ18، حتى كتابة البيان في الساعة الخامسة والنصف مساءً.

وفي وقت سابق الأحد وصل آلاف المتظاهرين، إلى البوابة الجنوبية لقصر الرئاسة في الخرطوم، للتعبير عن رفضهم لاتفاق سياسي وقَّعه قائد الجيش ورئيس الوزراء، وللمطالبة بحكم مدني كامل.

وخرج متظاهرون في مدن عطبرة والدامر ودنقلا والبرقيق وكريمة ومدني والمناقل والضعين ونيالا وزالنجي والفاشر وكبكابية وكوستي والأبيض وبورتسودان وحلفا الجديدة وسنار.

وتتزامن الاحتجاجات مع الذكرى الثالثة لانطلاق ثورة 19 كانون الأول/ ديسمبر 2018، التي دفعت قيادة الجيش على عزل رئيس البلاد عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان 2019.

(أ ب)

ويشهد السودان، منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها عبد الفتاح البرهان في اليوم ذاته، تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها "انقلاب عسكري".

وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وقع البرهان، وهو رئيس المجلس الانتقالي أيضا، وحمدوك اتفاقا سياسيا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق باعتباره "محاولة لشرعنة الانقلاب"، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.