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المغرب يعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا

تاريخ النشر: 22/12/2021 - 16:22

المغرب يعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا
(أرشيفية - أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلن المغرب، مساء اليوم، الأربعاء، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا وعودة سفارتي البلدين للعمل بشكل طبيعي.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية المغربية، أن "المملكة المغربية ترحب بالإعلان الإيجابي والمواقف البناءة التي تم التعبير عنها مؤخرا من قبل الحكومة الفدرالية الجديدة لألمانيا".

وأضافت أن "التعبير عن هذه المواقف يُتيح استئناف التعاون الثنائي وعودة عمل التمثيليات الدبلوماسية للبلدين بالرباط وبرلين إلى شكله الطبيعي".

وتابعت "تأمل المملكة المغربية أن تقترن هذه التصريحات بالأفعال، بما يعكس روحا جديدة ويعطي انطلاقة جديدة للعلاقة على أساس الوضوح والاحترام المتبادل".

وكان المغرب قد قرّر، في الأول من آذار/ مارس الماضي، تعليق جميع الاتصالات مع السفارة الألمانية في الرباط، ومع كل المؤسسات الألمانية التابعة لها، في خطوة مفاجئة أثارت أكثر من علامة استفهام عن توقيتها ودواعيها.

وبحسب وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية المغربية، حينها، فإن قرار تعليق جميع الاتصالات وعلاقات التعاون مرده إلى "خلافات عميقة" بين المغرب وجمهورية ألمانيا الاتحادية حول عدد من القضايا المصيرية بالنسبة للمملكة.

وطالب وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة، في الوثيقة، مختلف القطاعات الوزارية وجميع الهيئات التي تعمل تحت وصايتها، بوقف أي اتصال أو تفاعل أو تعاون، سواء مع السفارة الألمانية بالمغرب، أو مع منظمات التعاون الألماني والمؤسسات المرتبطة بها.

كما أوعزت الخارجية المغربية، وفق الوثيقة التي وجهها بوريطة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وباقي أعضاء حكومته، وقف أي اتصال مع السفارة الألمانية في الرباط.

وكانت قد سادت أزمة صامتة بين المغرب وألمانيا بعد استبعاد الرباط من المشاركة في مؤتمر برلين حول حل النزاع في ليبيا في كانون الثاني/ يناير 2020، حيث احتجت الرباط، عبر بيان شديد، على الخارجية الألمانية، متهمة إياها بتهميشها.

ويغيب المغرب في السياسة الألمانية، ولكنه بدأ يحضر أخيرًا فقط على مستوى ملفات شائكة، وهي مبادرات لصالح جبهة "البوليساريو" في نزاع الصحراء، ثم ملف الهجرة الذي يؤرق الحكومة الألمانية.

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#المغرب
#ألمانيا
#علاقات دبلوماسية
#الحكومة الألمانية

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