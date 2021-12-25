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مقتل سعودي ويمني في قصف للحوثيين جنوب السعودية

تاريخ النشر: 24/12/2021 - 23:56

مقتل سعودي ويمني في قصف للحوثيين جنوب السعودية
قصف سعودي في صنعاء (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

قُتل سعودي ويمني مساء، الجمعة، إثر سقوط مقذوف جنوب السعودية؛ حسب ما أعلن التحالف العربي.

وذكر التحالف في بيان له، أن "‏مواطنا سعوديا ومقيما من الجنسية اليمنية توفيا جراء سقوط مقذوف بمدينة صامطة بمنطقة جازان جنوب المملكة".

وأشار إلى أنه "يقوم بالتحضير لعملية عسكرية بنطاق أوسع ضد الحوثيين وفي إطار القانون الدولي الإنساني"، وفق البيان.

‏‎وفي وقت سابق الجمعة، أعلن التحالف العربي في بيان، إصابة مدنيين اثنين جراء سقوط مقذوف على ورشة صناعية بمدينة صامطة.

كما أفاد في بيان ثان، بسقوط مقذوف آخر على قرية في منطقة نجران جنوبي السعودية.

وردا على التهديد ومحاولات استهداف المدنيين بجازان قال التحالف في بيان إنه "نفذ عملية عسكرية فورية دمر خلالها 4 مخازن للصواريخ الباليستية والمسيرات بمحافظة المحويت شمالي اليمن".

كما دمر التحالف، وفق البيان "كهفين جبليين لتخزين الصواريخ الباليستية بمحافظة صعدة معقل زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي".

بدورها، أعلنت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، عبر "تويتر"، مقتل امرأة وإصابة 6 مدنيين بغارتين للتحالف على مبان تابعة للمؤسسة العامة للاتصالات في قرية علامة بضواحي المحويت، دون مزيد من التفاصيل.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول/ سبتمبر 2014.

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#السعودية
#اليمن
#الحوثيين
#التحالف العربي

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