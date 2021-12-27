العراق: مقتل 3 شرطيين وإصابة آخرين بهجوم لـ"داعش" 

قُتل 3 شرطيين وأُصيب 4 آخرون بجروح، مساء الإثنين، في هجوم شنه مسلحو تنظيم "داعش" الإرهابي بمحافظة صلاح الدين شماليّ البلاد.

ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن النقيب في شرطة محافظة صلاح الدين، سمير الشهابي، إن "مجموعة من مسلحي داعش هاجمت بالأسلحة الرشاشة نقطة أمنية لقوات فوج طوارئ شرطة محافظة صلاح الدين بمنطقة الثرثار شمالي المحافظة".

وأضاف أنه تم إرسال تعزيزات أمنية إلى موقع الهجوم، وتعرضت إحدى سيارات التعزيز إلى قذيفة صاروخية أطلقها مسلحو "داعش" ما أدى لمقتل 3 من أفراد الشرطة وإصابة 4 آخرين بجروح.

وأشار الشهابي إلى أن المهاجمين لاذوا بعدها بالفرار بعد أن ردت قوات الشرطة على مصادر النيران.

وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من "داعش"، لاسيما في محافظات كركوك وصلاح الدين، وديالى.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014. إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.