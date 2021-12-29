"أوميكرون" تصل ليبيا و466 إصابة بالمتحورة في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الأربعاء، تسجيل 466 إصابة جديدة بـ"أوميكرون"، المتحورة الجديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وقال مسؤول ملف كورونا في الأردن، عادل البلبيسي، إن الحالات المؤكدة للإصابة بـ"أوميكرون" في الأردن وصل إلى 794 حالة، وهي مجموع الحالات التي قامت الوزارة بالإعلان عنها خلال الأيام الماضية.

من جانب آخر، أعلنت السلطات الأردنية عن تشكيل لجان سرية من الداخلية لمراقبة التزام المواطنين بأوامر الدفاع وعدم إقامة التجمعات خلال أعياد رأس السنة.

اكتشاف حالات مصابة بالمتحورة في ليبيا

وفي سياق ذي صلة، أعلن "المركز الوطني لمكافحة الأمراض" في ليبيا، الأربعاء، اكتشاف أولى الحالات المصابة بمتحور أوميكرون، في البلاد.

جاء ذلك في بيان نشره المركز التابع لوزارة الصحة عبر صفحته في موقع "فيسبوك".

وقال البيان: "تم إجراء اختبار الكشف الخاص بمتحور أوميكرون وتبين وجود حالات موجبة (مصابة) من هذا المتحور".

ولم يذكر البيان عددا محددا للحالات المصابة، لكن إعلاما محليا نقل عن رئيس المركز، حيدر السايح، قوله إن عدد الإصابات بهذا المتحور بلغت حالتين فقط.

وطالب البيان "المواطنين والمقيمين بضرورة الإسراع بتلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا والالتزام وتعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية".

وإجمالا، سجلت ليبيا حتى الأربعاء 389 ألفا و543 إصابة بالفيروس، بينها 5 آلاف و685 وفاة، و375 ألفا و131حالة تعاف، فيما بلغ عدد المطعمين ضد الفيروس، مليونا و854 ألفا و197 شخص، وفق المركز الوطني لمكافحة الأمراض.