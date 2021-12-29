  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

"أوميكرون" تصل ليبيا و466 إصابة بالمتحورة في الأردن

تاريخ النشر: 29/12/2021 - 23:18

"أوميكرون" تصل ليبيا و466 إصابة بالمتحورة في الأردن
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الأربعاء، تسجيل 466 إصابة جديدة بـ"أوميكرون"، المتحورة الجديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وقال مسؤول ملف كورونا في الأردن، عادل البلبيسي، إن الحالات المؤكدة للإصابة بـ"أوميكرون" في الأردن وصل إلى 794 حالة، وهي مجموع الحالات التي قامت الوزارة بالإعلان عنها خلال الأيام الماضية.

من جانب آخر، أعلنت السلطات الأردنية عن تشكيل لجان سرية من الداخلية لمراقبة التزام المواطنين بأوامر الدفاع وعدم إقامة التجمعات خلال أعياد رأس السنة.

اكتشاف حالات مصابة بالمتحورة في ليبيا

وفي سياق ذي صلة، أعلن "المركز الوطني لمكافحة الأمراض" في ليبيا، الأربعاء، اكتشاف أولى الحالات المصابة بمتحور أوميكرون، في البلاد.

جاء ذلك في بيان نشره المركز التابع لوزارة الصحة عبر صفحته في موقع "فيسبوك".

وقال البيان: "تم إجراء اختبار الكشف الخاص بمتحور أوميكرون وتبين وجود حالات موجبة (مصابة) من هذا المتحور".

ولم يذكر البيان عددا محددا للحالات المصابة، لكن إعلاما محليا نقل عن رئيس المركز، حيدر السايح، قوله إن عدد الإصابات بهذا المتحور بلغت حالتين فقط.

وطالب البيان "المواطنين والمقيمين بضرورة الإسراع بتلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا والالتزام وتعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية".

وإجمالا، سجلت ليبيا حتى الأربعاء 389 ألفا و543 إصابة بالفيروس، بينها 5 آلاف و685 وفاة، و375 ألفا و131حالة تعاف، فيما بلغ عدد المطعمين ضد الفيروس، مليونا و854 ألفا و197 شخص، وفق المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

بودكاست عرب 48

#وزارة الصحة الأردنية
#الأردن
#ليبيا
#فيروس كورونا
#أوميكرون

حوارات

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية
حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية

2021-12-18

حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا
حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا

2021-12-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بايدن سيعرض على بوتين "مسارا دبلوماسيًّا" بشأن التوتر في أوكرانيا
بايدن سيعرض على بوتين "مسارا دبلوماسيًّا" بشأن التوتر في أوكرانيا

2021-12-29

قبل تهريبها للخليج: لبنان يضبط كمية كبيرة من مخدر الكبتاغون
قبل تهريبها للخليج: لبنان يضبط كمية كبيرة من مخدر الكبتاغون

2021-12-29

تحذير من انهيار أنظمة الصحّة تأثّرا بـ"تسونامي" من الإصابات بكورونا 
تحذير من انهيار أنظمة الصحّة تأثّرا بـ"تسونامي" من الإصابات بكورونا 

2021-12-29

الأكثر قراءة

جرائم القتل: ضحية ثانية في نحف بأقل من شهر

جرائم القتل: ضحية ثانية في نحف بأقل من شهر

2021-12-28
حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة وغائم

حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة وغائم

2021-12-28
بدعم

بدعم "الموحدة": المصادقة على قانونين لقمع الأسرى واحتجاجات بالمجتمع العربي

2021-12-28
عباس يبحث مع غانتس

عباس يبحث مع غانتس "قضايا أمنية واقتصادية"

2021-12-28
سورية: غارة إسرائيلية على ميناء اللاذقية تلحق أضرارا كبيرة

سورية: غارة إسرائيلية على ميناء اللاذقية تلحق أضرارا كبيرة

2021-12-28