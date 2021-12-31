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البحرين تعين أول سفير في سورية منذ 10 سنوات

تاريخ النشر: 31/12/2021 - 09:59

البحرين تعين أول سفير في سورية منذ 10 سنوات
صورة رئيس النظام، الأسد في دمشق (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

عينت البحرين، أمس الخميس، أول سفير لها لدى النظام السوري بدمشق، منذ أن خفضت مستوى العلاقات عام 2012.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية، بأن الملك، حمد بن عيسى آل خليفة، أصدر مرسوما بتعيين السفير وحيد مبارك سيار رئيسًا لبعثة المملكة الدبلوماسية بسورية بلقب "سفير فوق العادة مفوّض".

وكانت البحرين وسلطنة عمان قد خفضت مستوى تمثيلها الدبلوماسي في دمشق، فيما قطعت السعودية وقطر والإمارات والكويت علاقاتها مع النظام السوري في بداية العام 2012، احتجاجا على استخدام قوات النظام القوة في قمع الاحتجاجات عام 2011.

وأعادت السفارة الإماراتية، في 27 كانون الأول/ ديسمبر 2018، فتح أبوابها في دمشق، بتمثيل قائم بالأعمال، فيما أعلنت سلطنة عمان في 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، إعادة سفيرها إلى سورية.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، زار وزير خارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان العاصمة السورية حيث اجتمع مع رئيس النظام بشار الأسد.

ومنذ تموز/ يوليو الماضي، تسارعت خطوات التطبيع العربي مع النظام السوري، لا سيما من قبل الأردن والإمارات ومصر، متمثلة في لقاءات متبادلة، واتفاقات وتفاهمات اقتصادية.

ولا يزال تطور التطبيع العربي مع النظام السوري، وفق مراقبين، أمامه اختبار صعب في آذار/ مارس 2022، مع عقد القمة العربية المقررة بالجزائر، وسط "خلاف عربي" معلن بشأن رفع تعليق العضوية الذي تم في 2011 ردا على جرائم بشار الأسد ضد الشعب السوري.

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#البحرين
#سورية
#النظام السوري

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