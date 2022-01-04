المغرب: أول وفاة بـ"أوميكرون" وارتفاع حاد في إصابات كورونا

توفيت مسنة في المغرب متأثرة بإصابتها بعدوى متحورة فيروس كورونا "أوميكرون"، حسب ما أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم، الثلاثاء.

وذكر منسق مركز طوارئ الصحة العامة بالوزارة، مراد مرابط، لوسائل الإعلام أنه "جرى تسجيل أول وفاة بأوميكرون لسيدة تبلغ 67 عاما من العمر، إذ عانت من عدة أمراض مزمنة".

وأشار إلى أن "المسنة تلقت جرعتين من لقاح كورونا، الثانية كانت منذ أكثر من 9 شهور".

ولفت إلى أن "هناك 7 حالات أخرى مصابة بأوميكرون بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، بالإضافة إلى أن عدد حالات الإصابة بهذه المتحورة في ارتفاع مستمر”.

وبيّن أن بلاده تشهد منذ 3 أسابيع الموجة الثالثة لفيروس كورونا، وأوضح أن هناك ارتفاع كبير للحالات خلال هذه الأسابيع الأخيرة.

ووفق وزارة الصحة بلغت إصابات كورونا في المغرب حتى مساء الإثنين، 967 ألفا و662، منها 14 آلاف و862 وفيات، و941 ألفا و923 حالة تعاف وفق ما ذكرت وزارة الصحة.

بينما وصل عدد المستفيدين من حملة التطعيم التي بدأت في 28 كانون الثاني/ يناير الماضي وحتى الإثنين، إلى 24 مليون و567 ألف شخص، من أصل نحو 36 مليونا، في عملية تطعيم الأكبر عربيا وأفريقيا بحسب الوزارة.