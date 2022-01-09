مناورة بحرية مشتركة بين السعودية والأردن

انطلقت اليوم، الأحد، مناورات بحرية مشتركة بين الجيشين السعودي والأردني، في محافظة الجبيل شرقي السعودية، وتستمر حتى الخميس.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، بأن "مناورات التمرين البحري المشترك (الشط الآمن- 5) انطلقت في نسختها الخامسة اليوم بالأسطول الشرقي في الجبيل".

وأوضحت أن "المناورات تشارك فيها القوات البحرية السعودية والأردنية، وتختتم الخميس".

وستشهد المناورات تنفيذ "العديد من العمليات العسكرية المشتركة بهدف رفع الجاهزية والقدرة القتالية للوحدات المشاركة وتعزيز التعاون العسكري"، بحسب المصدر ذاته.

في السياق، ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، أن المناورة تشمل "تنفيذ عدد من الفعاليات تحاكي الواقع، لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة".

وأضافت أن المناورة "استمرار لسلسلة التمارين المشتركة التي تعقد سنويا بين البلدين، بهدف تعزيز علاقات التعاون العسكري".