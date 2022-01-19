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توقيع اتفاقية تزويد لبنان بالكهرباء الأردنيّة الأربعاء المقبل

تاريخ النشر: 19/01/2022 - 17:31

توقيع اتفاقية تزويد لبنان بالكهرباء الأردنيّة الأربعاء المقبل
محطة توليد كهرباء بالديزل في جنوب بيروت (أ.ب.)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

أعلن الأردن، اليوم الأربعاء، أن اتفاقية تزويد لبنان بالكهرباء من الشبكة الأردنية عبر سورية، ستوقعها الدول الثلاثة الأربعاء المقبل، بحسب بيان صدر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية.

ووفق البيان، قال وزير الطاقة الأردني، صالح الخرابشة، إن "الاتفاقية تنص على تزويد لبنان بحوالي 150 ميغاواط كهرباء من منتصف الليل وحتى السادسة صباحا، و250 ميغاواط في باقي الأوقات".

ولفت الوزير الأردني إلى أهمية الاتفاقية لكل من لبنان والأردن، حيث "تساعد اللبنانيين على سد جزء من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية، (وفي نفس الوقت) تعود بالفائدة على النظام الكهربائي الأردني حيث سيتم تزويد لبنان من شبكات النقل مباشرة".

وأوضح الخرابشة أن "سعر بيع الكهرباء للبنان لن يحقق أي خسائر للنظام الكهربائي الأردني، حيث لن تدخل كلفة التوزيع في سعر البيع".

وفي مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، اتفق وزراء الطاقة والنفط في لبنان والأردن ومصر والنظام السوري، على "خارطة طريق" لإمداد لبنان بالكهرباء والغاز، لحل أزمة طاقة يعاني منها منذ شهور.

ويعاني لبنان منذ سنوات، أزمة حادة في توفير الكهرباء، وتصاعدت في الأشهر الأخيرة بسبب شح الوقود على إثر الانهيار المالي في البلاد.

وأزمة الوقود في لبنان أحد أبرز انعكاسات الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019، والتي تسببت بانهيار مالي وشح في النقد الأجنبي اللازم لاستيراد الوقود وغيره من السلع الأساسية.

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#تزويد لبنان بالكهرباء
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#وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية
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