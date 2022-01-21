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العراق: مقتل 11 جنديا في هجوم لـ"داعش" شرقي البلاد

تاريخ النشر: 21/01/2022 - 10:02

العراق: مقتل 11 جنديا في هجوم لـ"داعش" شرقي البلاد
بعيد انفجار بوقت سابق في العراق (توضيحية- أ ب)
عرب ٤٨/
تحرير: باسل مغربي

قتل 11 جنديا عراقيا، اليوم الجمعة، في هجوم شنه مسلحو تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة ديالى، شرقي البلاد، حسب مصدر عسكري.

ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن ضابط في الجيش العراقي، القول إن "مجموعة من داعش تضم أكثر من 10 أفراد شنوا هجوما بواسطة أسلحة قنص ورشاشة على مقر للجيش بين قريتي الطالعة وأم الكرامي في ناحية العظيم في ديالى".

وأضاف الضابط، أن "الهجوم أسفر عن مقتل 11 جنديا بينهم ضابط برتبة ملازم أول".

وأشار إلى أن تعزيزات عسكرية وصلت إلى موقع الحادث وبدأت بحملة تمشيط لملاحقة المهاجمين الذين لاذوا بالفرار، دون تفاصيل أكثر.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات حول الأمر.

وفي الفترة الأخيرة، كثف تنظيم "داعش" هجماته ضد أهداف عسكرية ومدنية في مناطق شمالي وشرقي العراق.

وتطلق القوات العراقية في المقابل، حملات وعمليات عسكرية على فترات متقاربة لملاحقة عناصر التنظيم الإرهابي في أنحاء البلاد.

وكان التنظيم قد سيطر على نحو ثلث مساحة العراق في صيف 2014، قبل أن تعلن بغداد استعادة كامل أراضي الدولة في 2017، لكن خلايا نائمة للتنظيم مازالت تنتشر في مناطق واسعة هي المسؤولة عن الهجمات التي تشهدها البلاد.

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#داعش
#العراق
#محافظة ديالى

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