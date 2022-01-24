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الإمارات تعترض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون

تاريخ النشر: 24/01/2022 - 06:43

الإمارات تعترض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون
(توضيحية- أ.ب)
عرب ٤٨ /أ.ف.ب
تحرير: محمد وتد

اعترضت الإمارات فجر اليوم الإثنين، صاروخين باليستيين في أجوائها قالت إن الحوثيين في اليمن أطلقوهما باتجاه أراضي الدولة الخليجية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الحكومية نقلا عن وزارة الدفاع.

وأكدت الوزارة أن دفاعها الجوي اعترض ودمر "صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي تجاه الدولة"، مشيرة إلى أنه "لم ينجم عن الهجوم أية خسائر بشرية، حيث سقطت بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها في مناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي".

وتبنى الحوثيون قبل أسبوع هجوما استهدف أبوظبي وأوقع ثلاثة قتلى، مشيرين إلى أنهم استخدموا فيه صواريخ وطائرات مسيرة.

وهدد الحوثيون بتنفيذ هجمات أخرى، داعين المدنيين في الإمارات إلى الابتعاد عن "المنشآت الحيوية".

وتوعد الحوثيون مرارا بضرب الإمارات.

وشددت وزارة الدفاع الإماراتية على أنها "على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات".

والإمارات عضو في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن دعما للحكومة المعترف بها دوليا في مواجهة الحوثيين المقربين من إيران.

وأعلن التحالف في اليمن تنفيذ عملية عسكرية واسعة لشل قدرات الحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية، وذلك بعدما استهدفت الجماعة مواقع في أبو ظبي بينها المطار.

وفي تطور جديد، دانت الجامعة العربية، أمس الأحد، الهجمات التي نفذها الحوثيون في الإمارات، داعية "كافة الدول إلى تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية".

وقالت الجامعة في قرار صدر إثر اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين في القاهرة إن "هذه الهجمات التي ارتكبتها المليشيات الحوثية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتهديدًا حقيقيًا على المنشآت المدنية الحيوية وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي، كما تشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليميين".

بودكاست عرب 48

#الإمارات
#هجوم أبو ظبي
#جماعة الحوثي
#صاروخ باليستي
#اعتراض
#تحالف السعودية

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