العراق: مقتل طفلين من جراء انفجار جنوبي بغداد

قتل طفلان عراقيان وأصيب ثالث، من جراء انفجار "جسم غريب" في قضاء المحمودية جنوبي العاصمة بغداد، بحسب ما أفاد مصدر أمني عراقي، صباح اليوم، السبت.

وقال المصدر وهو ضابط في الشرطة تحدث لوكالة "الأناضول"، إن "أطفالا كانوا يعبثون بالنفايات في الحي العسكري التابع لقضاء المحمودية جنوبي بغداد، مما أدى إلى انفجار جسم غريب".

وأوضح المصدر أن "الانفجار تسبب بمقتل طفلين وإصابة ثالث بجروح".

والحادث هو الثاني من نوعه خلال أقل من 24 ساعة، حيث قتل 3 أشخاص بينهم طفلان جراء انفجار داخل إحدى غابات محافظة بابل، وسط البلاد، وفق ما أفاد به مصدر أمني، الجمعة.

ويشهد العراق انفجارات متكررة شبه يومية ناجمة عن عبوات ناسفة يزرعها في الغالب مسلحو "داعش" الإرهابي، إضافة إلى ألغام وقنابل غير منفجرة بين فترة وأخرى من مخلفات الحروب المتعاقبة.