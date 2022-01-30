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العراق: عبوات ناسفة تستهدف رتل شاحنات لقوات التحالف الدولي

تاريخ النشر: 30/01/2022 - 10:15

العراق: عبوات ناسفة تستهدف رتل شاحنات لقوات التحالف الدولي
القوات الأميركية في العراق (توضيحية - أ ب)
عرب ٤٨/ الأناضول
تحرير: طارق طه

استهدفت عبوة ناسفة، رتل شاحنات لقوات التحالف الدولي، في محافظة ذي قار جنوبي العراق، وفق ما أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد.

وقال ضابط برتبة نقيب في شرطة ذي قار "للأناضول"، إن "عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق الرئيس في محافظة ذي قار، انفجرت لدى مرور رتل شاحنات تحمل معدات لوجستية تابعة لقوات التحالف الدولي".

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الإشارة لاسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "الهجوم تسبب بإلحاق أضرار مادية بإحدى مركبات الرتل".

وفي الأشهر القليلة الماضية، تصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف القوات الأميركية وقوات ومصالح دول أخرى في التحالف المناهض لـ"داعش"؛ إذ باتت الهجمات تقع بصورة شبه يومية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات، إلا أن واشنطن تتهم فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء الهجمات.

وتتهم واشنطن الفصائل المسلحة الشيعية المقربة من إيران بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف مصالحها في المدن العراقية.

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#العراق
#ذي قار
#تفجير
#استهداف

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