الجزائر: مصرع 8 أشخاص في حريق عدة منازل

لقي 8 أشخاص مصارعهم وأصيب آخران بجروح إثر حريق شب في 3 منازل بولاية سطيف شرق الجزائر، اليوم الثلاثاء.

وجاء في التفاصيل، أن الحريق نجم عن انفجار في مخزن لمواد التجميل؛ حسب ما أعلنت الحماية المدنية.

وتحدثت حصيلة أولية عن 7 ضحايا بسبب انفجار غاز في منزل.

وكتبت الحماية المدنية على صفحتها على موقع فيسبوك إنّ "حصيلة حادثة سطيف، انفجار بطابق أرضي لمنزل مخزّنة فيه مواد أولية لصناعة مواد التجميل، ارتفعت إلى ثماني وفيات".

ووقع الانفجار في منزل بحيّ سكني في ولاية سطيف (نحو 300 كلم جنوب شرق الجزائر العاصمة) ثم انتشر الحريق إلى ثلاثة منازل مجاورة، مما أدّى إلى مصرع ثلاثة رجال وامرأتين وثلاثة أطفال وإصابة اثنين آخرين بجروح، كما أوضحت الحماية المدنية.

وفي 2020 لقي خمسة أشخاص مصرعهم في انفجار أنبوب غاز تسبّب في انهيار منزلين. ونجم الحادث يومها عن تضرّر أنبوب الغاز أثناء قيام مقاول بأعمال صيانة لقنوات الصرف الصحي.