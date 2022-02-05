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الجيش السوداني: قتلى جراء مواجهات في دارفور

تاريخ النشر: 05/02/2022 - 23:46

الجيش السوداني: قتلى جراء مواجهات في دارفور
من مواجهات سابقة (أ ب)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: أحمد دراوشة

أعلن الجيش السوداني، السبت، سقوط قتلى وجرحى في اشتباك بين قوات حراسة مقر بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المختلطة "يوناميد" ومتفلتبن (خارجين عن القانون) بمدينة الفاشر مركز ولاية شمال دارفور، غربي البلاد.

وقال بيان صادر عن الجيش "وقعت عصر اليوم، بمقر بعثة يوناميد بمدينة الفاشر أحداثا مؤسفة، تتلخص في حدوث اشتباك بين القوة المكلفة بحراسة أحد المنشآت بمقر البعثة مع مجموعة متفلتة حاولت التعدي على المقر".

وأضاف البيان "أسفر الحادث عن قتلى وجرحى من الجانبين حيث تم إخلاء المصابين إلى مستشفى الفاشر العسكري، لتلقي العلاج وتمت السيطرة على الموقف".

ولم يذكر البيان أسباب الاشتباكات وعدد المصابين والجرحى.

وأشار البيان إلى أنه "جارٍ التحقيق في الحادث تحت إشراف ومتابعة لجنة امن ولاية شمال دارفور".

والأربعاء الماضي، قال رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، خلال زيارته بمدنية الفاشر، إن "المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية (لاتفاق السلام 2020)، أصدر عددًا من القرارات تسعى إلى فرض هيبة الدولة، ووضع حلول نهائيّة تضمن عدم تكرار التفلّتات الأمنية".

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2020، وقعت الخرطوم اتفاقا لإحلال السلام مع حركات مسلحة ضمن تحالف "الجبهة الثورية"، فيما تخلفت عن الاتفاق "الحركة الشعبية - شمال" بزعامة عبد العزيز الحلو، وحركة "تحرير السودان" بقيادة عبد الواحد نور، والتي تقاتل القوات الحكومية في دارفور.

وفي 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي، تعرض مقر بعثة "يوناميد" لعمليات نهب واعتداء، وتبع ذلك حادث نهب لمستودع برنامج الأغذية العالمي في 29 من الشهر ذاته، في الفاشر، من جانب مجهولين.

وفي 2 كانون الثاني/يناير الماضي، شكلت السلطات السودانية لجنة تحقيق لكشف ملابسات عمليات التخريب والنهب المذكورة.

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#السودان
#دارفور
#الجيش السوداني

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