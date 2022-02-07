العراق: إرجاء انتخاب رئيس جديد إثر مقاطعة الكتل السياسية

أرجأ البرلمان العراقي انتخاب رئيس جديد للبلاد حتى إشعار آخر، وذلك في أعقاب عدم اكتمال النصاب خلال جلسة لمجلس النواب إثر سلسلة المقاطعة التي أعلنتها مسبقا الكتل السياسية وأبرزها الكتلة الصدرية.

وكان من المقرر عقد جلسة صباح اليوم، الإثنين، لكن حضر فقط 58 نائبا من أصل 329، بحسب الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، ما يجعل انتخاب رئيس جمهورية من الناحية الحسابية مستحيلا بهذا القدر من الحضور.

وأوضح مسؤول عراقي الذي رفض الكشف عن اسمه أن "جلسة اليوم تحولت لجلسة حوارية تداولية ولن يكون هناك تصويت لانتخاب رئيس الجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب الذي يحتاج إلى ثلثي عدد نواب البرلمان".

بدوره، قال النائب مشعان الجبوري، أحد النواب القليلين الذين حضورا الى جلسة البرلمان، "لن يكون هناك تصويت لانتخاب رئيس الجمهورية اليوم".

وقبل بدء الجلسة المقررة ظهرًا رأى صحافي 20 نائبا فقط يصلون، بدلا من العشرات الذين يدخلون عادةً المبنى الواقع في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في قلب بغداد.

ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني، تداول المجلس بعض القضايا الروتينية لا سيما ما يتعلق بتوزيع النواب داخل اللجان النيابية، وأدى نائب اليمين الدستورية.

وأعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، صاحب القوة الأولى في البرلمان، السبت أن نوابه لن يشاركوا في هذه الجلسة.

وأعلن ائتلاف السيادة الذي يتكون من 51 نائبا بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، حليف مقتدى الصدر المقاطعة مساء، الأحد، وتلاه بعد ذلك الحزب الديمقراطي الكردستاني الحليف الثالث وصاحب 31 مقعدا.

وفي المعسكر السياسي المعارض، أعرب الإطار السياسي الذي يضم أحزابا شيعية موالية لإيران عن "ضرورة عدم عقد الجلسة"، مسلطا الضوء على "انسداد الوضع السياسي بسبب الفوضى الناجمة عن الانتخابات الأخيرة".

ويتنافس نحو 25 مرشحًا على رئاسة الجمهورية، لكن برز منهم اثنان من السياسيين المخضرمين: هوشيار زيباري وهو وزير سابق من الحزب الديمقراطي الكردستاني والرئيس الحالي برهم صالح من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني المنافس.

لكن ترشيح زيباري أوقف "مؤقتا" الأحد من قبل المحاكم بعد شكوى قدمها نواب على خلفية اتهامات بالفساد.