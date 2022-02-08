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السلطات السودانية تطلق سراح 3 صحافيين من "بي.بي.سي"

تاريخ النشر: 08/02/2022 - 09:32

السلطات السودانية تطلق سراح 3 صحافيين من "بي.بي.سي"
متظاهرون سودانيون (أ ب)
عرب ٤٨/ الأناضول

أفرجت السلطات السودانية، فجر اليوم الثلاثاء، عن 3 صحافيين يعملون في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بعد ساعات على توقيفهم بالعاصمة الخرطوم، وفق ما أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية.

وقالت الهيئة، في تغريدة: "‏أفرجت السلطات السودانية عن فريق (بي بي سي) عربي الموفد إلى ⁧السودان⁩ بعد ساعات من توقيفه أثناء عمله في الخرطوم، الإثنين".

والإثنين، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن الأمن السوداني أوقف 3 من صحافيي الهيئة بالخرطوم.

فيما لم يصدر عن السلطات السودانية أي تعليق بشأن التوقيف أو الإفراج عن طاقم "بي بي سي" حتى الساعة (06.30 تغ).

والإثنين، شهدت الخرطوم ومدن سودانية أخرى مظاهرات للمطالبة بـ"حكم مدني كامل" في البلاد.

ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا".

وفي أكثر من مناسبة نفى البرهان قيام الجيش بانقلاب عسكري، وقال إن هذه الإجراءات تستهدف "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة لحكومة انتقالية.

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#السودان
#صحافيون من "بي بي سي"
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