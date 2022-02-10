التحالف: إصابة 4 مدنيين في اعتراض مسيّرة بمحيط مطار أبها السعوديّ

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية، اليوم الخميس، إصابة أربعة مدنيين بشظايا طائرة مُسيرة تم اعتراضها في محيط مطار أبها الدولي جنوب غربي السعودية.

وقال التحالف في بيان، إن "الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه مطار أبها الدولي"، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأوضح أن "شظايا اعتراض الطائرة المسيّرة سقطت بمحيط المطار".

‏‎وأفاد التحالف بـ"وجود 4 إصابات طفيفة لمدنيين من العاملين والمسافرين في إحصائية أولية".

‏وتوعد برد قائلا: "سنتخذ إجراءات عملياتية حازمة استجابة لتهديد استهداف المطارات المدنية والمسافرين".

ولم يذكر البيان الجهة التي تقف وراء الهجوم، لكن التحالف سبق وأن أعلن مرارا اعتراض وتدمير طائرات مُسيرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي من اليمن باتجاه مطار "أبها".

واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مفخخة من دون طيار على مناطق سعودية وإماراتية وأخرى يمنية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف بإحباط هذه الهجمات.

وبطلب من الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، يدعم التحالف بقيادة الجارة السعودية، منذ آذار/ مارس 2015، القوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ أيلول/ سبتمبر 2014.

وحتى نهاية 2021، أودت الحرب بحياة 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وكبدت اقتصاد اليمن 126 مليار دولار، وبات معظم السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.