مئات اللاجئين العراقيين يعودون إلى بلادهم من سورية

غادر 800 لاجئ عراقي، الخميس، شمال شرقيّ سورية إلى بلادهم بعدما وافقت السلطات العراقية على عودتهم، وفق ما أفاد مسؤول في الإدارة الذاتية الكردية.

وأوضح المسؤول في الإدارة الذاتية، التي تسيطر على مناطق واسعة في شماليّ وشمال شرقيّ سورية، أن "الحكومة العراقية وافقت على عودة 800 عائلة" منهم من لجأ إلى سورية مع توسّع سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق ومنهم قبل ذلك بسنوات.

وبدأت عملية عودة هؤلاء، الذين كانوا يقطنون في قرى قريبة من الحدود مع العراق، بمغادرة 800 شخص الخميس، وفق المسؤول، الذي أشار إلى أنه "ستكون هناك دفعات أخرى" في الأيام المقبلة.

وغادر اللاجئون العراقيون في حافلات عبر معبر اليعربية الحدودي بين البلدين، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي بغداد، أكد مسؤول رفيع المستوى أن عدد المغادرين يبلغ 800 شخص من أطفال ونساء ورجال. وأضاف "نحن ندقق في هوياتهم منذ عام لأسباب أمنية"، مشيرًا إلى أنهم "يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة في سورية، وسيعودون إلى قراهم".

وقد أنهكت الحرب التي اندلعت منذ أكثر من عشر سنوات الاقتصاد السوري، وبات غالبية السوريين تحت خط الفقر، كما يعاني 12,4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي.

وخلال الأشهر الماضية، عاد مئات العراقيين من أفراد عائلات يشتبه بارتباطها بتنظيم الدولة الإسلامية من مخيم الهول، الذي تديره الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقيّ سورية ويقطن فيه عشرات الآلاف من الأشخاص السوريين والعراقيين والأجانب الذين يشتبه بارتباطهم بالتنظيم المتطرف وبينهم الكثير من النساء والأطفال.

وغالبًا ما تنقل السلطات العراقية هؤلاء إلى مخيم الجدعة في جنوب مدينة الموصل، قبل أن يتم إعادة بعضهم إلى المناطق التي يتحدرون منها.

وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية لسنوات على مناطق واسعة في العراق وسورية المجاورتين قبل أن تتم هزيمته في العامين 2017 و2019 تباعًا.