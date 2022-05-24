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العراق: هجمات "داعش" تودي بحياة 12 مدنيا

تاريخ النشر: 24/05/2022 - 14:24

العراق: هجمات "داعش" تودي بحياة 12 مدنيا
قوات الأمن العراقية في عملية ضد "داعش" في كركوك وديالى (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أفاد مسؤولون عراقيون اليوم، الثلاثاء، بأن مسلحين من تنظيم "داعش" قتلوا 12 مدنيا وأصابوا 6 على الأقل في هجومين منفصلين بالعراق، مستغلين على ما يبدو عاصفة رملية أدت إلى انخفاض حاد في الرؤية في جميع أنحاء البلاد.

ووقعت الهجمات أمس، الإثنين، في محافظتي كركوك وديالى، حيث تعرض مزارعون لإطلاق نار أثناء جني محاصيلهم.

وأورد الإعلام الأمني العراقي في بيان، أن "6 مدنيين قتلوا في الهجوم على قرية سامي عاصي جنوب مدينة كركوك"؛ وقالت شبكة "روداو" الإخبارية الكردية إن "قوة من الشرطة الاتحادية العراقية التي وصلت إلى مكان الحادث تعرضت لكمين وقتل 3 من عناصر الشرطة بعد عمليات القتل".

وقال مسؤولان أمنيان عراقيان، في وقت سابق، إن تنظيم "داعش" شن هجوما على بلدة جولالا في ديالى، أسفر عن مقتل ستة من السكان.

وأعلنت "داعش" مسؤوليته عن الهجوم على كركوك في وقت متأخر من الإثنين، وزعمت أنها قتلت خمسة من الشيعة في حقولهم بناحية الرشاد في كركوك وأنها أضرمت النيران في خمس سيارات. وأضافت أن مقاتليها اشتبكوا مع وحدة مساندة من الشرطة الاتحادية ودمروا إحدى سياراتهم.

واجتاح تنظيم "داعش" أجزاء كبيرة من العراق وسورية في عام 2014 وأعلن قيام دولة "الخلافة الإسلامية"؛ وأعلن عن هزيمة الجماعة إقليميا عام 2019 بعد حرب استمرت سنوات قادتها القوات المحلية والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. لكنها لا تزال تواصل تنفيذ هجمات الكر والفر عبر الخلايا النائمة في كلا البلدين.

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#العراق
#كركوك
#ديالى
#داعش
#هجمات داعش

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