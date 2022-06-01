  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

البنك الدولي يحث لبنان على تسريع وتيرة خطة التعافي

تاريخ النشر: 01/06/2022 - 14:54

البنك الدولي يحث لبنان على تسريع وتيرة خطة التعافي
(توضيحية - Gettyimages)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: ربيع سواعد

حث البنك الدولي، لبنان على الإسراع بوضع وتنفيذ خطة للتعافي الشامل، للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعصف به منذ العام 2019، ودفعت البلاد لتسجيل أكبر انهيار اقتصادي ونقدي.

وفي تقرير صدر أمس، الثلاثاء، حول مراجعة الأداء والدروس المستفادة لإطار الشراكة الاستراتيجية مع لبنان، قال البنك إن "لبنان أضاع وقتا ثمينا دون القيام بما يلزم، لإخراج البلاد من التدهور الاقتصادي الحاد".

ونقل البيان عن ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، إنه "رغم التحذيرات المبكرة، أضاع لبنان العديد من الفرص لتبنِّي مسار لإصلاح نظامه الاقتصادي والمالي".

وذكر أن "تكاليف التقاعس والتلكؤ هائلة، ليس فقط على الحياة اليومية للمواطنين، وإنما على مستقبل الشعب اللبناني".

ولم تنجح القوى السياسية المحلية في إعادة مسار الاقتصاد لمساره الصحيح، لتشهد العملة المحلية (الليرة) انهيارا، وفقدت أكثر من 90% من قيمتها، ودفعت بالتضخم لأكثر من 100% في 2021.

وبسبب تراجع العملة، شهدت الأسواق المحلية شحا في وفرة النقد الأجنبي، عجزت بسببه الحكومة عن توفير استيراد السلع الأساسية بقيادة الدواء والحبوب والنفط الخام ومشتقاته.

وزاد المسؤول الأممي "استمرار التأخير المتعمّد في معالجة أسباب الأزمة، ينطوي على تهديد ليس على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وإنما أيضا على خطر إخفاق منهجي لمؤسسات الدولة، وتعريض السلم الاجتماعي الهش لمزيد من الضغوط".

واعتبر أن المعوقات الرئيسية للتنمية في لبنان لا تزال قائمة، وهي "استيلاء النخبة على السلطة تحت ستار الطائفية، والتعرّض للصراع والعنف".

ودعا إلى اعتماد خطة ذات مصداقية لتعافٍ شامل ومنصف، لتحقيق الاستقرار المالي الكلي، وتسريع وتيرة تنفيذها لتفادي دمار كامل لشبكاته الاجتماعية والاقتصادية، وإيقاف الخسائر.

وأعلن التقرير، أن البنك الدولي مدّد فترة تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية عاما إضافيا، لتعزيز برامج التعافي الاجتماعي والاقتصادي، التي تشتدّ الحاجة إليها، وتستهدف الفئات الفقيرة والأكثر هشاشة.

بودكاست عرب 48

#البنك الدولي
#لبنان
#خطة التعافي
#أزمة لبنان

حوارات

حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية
حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية

2022-05-28

حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة
حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة

2022-05-21

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الصين: قتيل وعدد من الجرحى إثر وقوع زلزالين
الصين: قتيل وعدد من الجرحى إثر وقوع زلزالين

2022-06-01

إيران تنتقد تدخل فرنسا وألمانيا بعد احتجازها ناقلتي نفط يونانيتين
إيران تنتقد تدخل فرنسا وألمانيا بعد احتجازها ناقلتي نفط يونانيتين

2022-06-01

تقرير: العالم لا يكترث كفاية لأزمة النزوح الأفريقية
تقرير: العالم لا يكترث كفاية لأزمة النزوح الأفريقية

2022-06-01

الأكثر قراءة

نجاح مسيرة الأعلام هزيمة لنا، ولكن!

نجاح مسيرة الأعلام هزيمة لنا، ولكن!

2022-05-31
حالة الطقس: أجواء صيفية حارة جدا

حالة الطقس: أجواء صيفية حارة جدا

2022-05-31
هل ستؤيد القائمة الموحدة قانون شرعنة الاحتلال والاستيطان والأبارتهايد؟

هل ستؤيد القائمة الموحدة قانون شرعنة الاحتلال والاستيطان والأبارتهايد؟

2022-05-31
زيارة بايدن للبلاد قد تُلغَى:

زيارة بايدن للبلاد قد تُلغَى: "واشنطن تنتظر استقرار النظام السياسيّ" الإسرائيليّ

2022-05-31
العيزرية: مقتل شاب وإصابة آخر جرّاء شجار

العيزرية: مقتل شاب وإصابة آخر جرّاء شجار

2022-05-31