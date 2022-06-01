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مقتل جنديّ أردنيّ وإصابة اثنين بهجوم في مالي

تاريخ النشر: 01/06/2022 - 20:02

مقتل جنديّ أردنيّ وإصابة اثنين بهجوم في مالي
عناصر في الجيش الأردني (توضيحية - Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قُتِل جندي أردني وأُصيب آخران في هجوم مسلح استهدف دورية لقوات حفظ السلام الأممية في مالي، بحسب ما أعلن الجيش الأردني، اليوم الأربعاء.

جاء ذلك وفق بيان لمصـدر عسـكري مسـؤول فـي القيـادة العامـة للقـوات المسـلحة الأردنية، نشرته وكالة الأنباء الرسمية "بترا".

وقال المصدر إن "إحـدى دوريات قوة الانتشار السريع مالي/2 وأثناء تنفيذ الواجب ضمن قوات حفظ السلام العاملة هناك، تعرضت لهجوم مسلح".

وأضاف أن الهجوم "أدى إلى استشهاد الرقيب علي جمعة شحادة الجوابرة وإصابة الرقيب صهيب صلاح قفطان الزعبي والرقيب أحمد حابس خليف القبلان" دون مزيد من التفاصيل.

وبحسب الوكالة، تأتي مشاركة قوة الانتشار السريع الأردنية في مالي في إطار مواصلة القوات المسلحة عملها ومشاركتها قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة في عمليات حفظ الأمن والاستقرار والسلام وتقديم العون الانساني للشعوب المتضررة في مختلف مناطق الصراع في العالم.

وتشهد مالي منذ عام 2012، أزمة أمنية لم يسمح انتشار القوات الأجنبية بحلها.

ففي أيار/ مايو 2021، استولى الجيش على الحكم في مالي وأعلن رئيس المجلس العسكري، أسيمي غويتا، تجريد الرئيس، باه نداو ورئيس الوزراء، مختار وان من صلاحياتهما، ووعد بإجراء انتخابات العام المقبل.

ومنذ حزيران/ يونيو الماضي، أصبح غويتا رئيسا انتقاليا للبلاد، وتراجع عن وعده الذي تعهد فيه بإعادة السلطة إلى المدنيين بعد انتخابات كان يفترض أن تجري في شباط/ فبراير 2022.

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