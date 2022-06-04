زلزال بقوة 5 درجات يضرب الكويت

ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، جنوب غرب الكويت، دون أن يتسبّب بأضرار، بحسب ما أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل.

وقال معهد الكويت للأبحاث العلمية على "تويتر" إن الشبكة حددت موقع الزلزال في جنوب غرب البلاد وقد وقع نحو الساعة 03:28".

وأضافت أنّ الزلزال حدث على عمق خمسة كيلومتر بباطن الأرض، و"شعر فيه العديد من المواطنين والمقيمين في أنحاء البلاد"، فيما أفاد جهاز إطفاء الكويت بعدم وقوع أضرار.

وقالت الوزارة الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل، إن الزلزال ضرب جنوب غرب الأحمدي، وشعر به السكان المحليون.

والزلازل في الكويت نادرة، علما بأن جارتها إيران تقع على العديد من الصفائح التكتونية الرئيسية وهي عرضة لنشاط زلزالي متكرر.