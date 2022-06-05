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تحطم طائرة عسكرية أردنية أثناء تدريب ومصرع ضابطين

تاريخ النشر: 05/06/2022 - 12:02

تحطم طائرة عسكرية أردنية أثناء تدريب ومصرع ضابطين
صورة توضيحية (Getty images)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أعلن الجيش الأردني في بيان، اليوم الأحد، عن تحطم طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي خلال قيامها بمهمة تدريبية ما أدى إلى مصرع ضابطين طيارين.

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله إنه "في تمام الساعة التاسعة من صباح الأحد، تعرضت إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من نوع (Grob) إلى خلل فني أثناء جولة تدريبية، مما أدى إلى سقوطها في أرض خالية في منطقة الرمثا بمحافظة إربد" شمالي المملكة.

وأوضح المصدر أنه "نتج عن سقوط الطائرة استشهاد كل من الرائد الطيار، بلال مشهور أحمد الشوفيين، والنقيب الطيار، بهاء محمد مصطفى أبو غنمي".

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#الجيش الأردني
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