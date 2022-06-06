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إسرائيل تفرج عن الأسير الأردني أبو خضير بعد سجن 6 أعوام

تاريخ النشر: 06/06/2022 - 19:29

إسرائيل تفرج عن الأسير الأردني أبو خضير بعد سجن 6 أعوام
أبو خضير (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أفرجت السلطات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن الأسير الأردني أسيد أبو خضير، بعد 6 أعوام قضاها في السجن، بتهمة إطلاق النار على سيارات تابعة لجيشها.

جاء ذلك وفق ما أورده تلفزيون "المملكة" (حكومي) على موقعه الرسمي، دون صدور أي تأكيد من الجانب الإسرائيلي.

واعتقل أبو خضير (33 عاما)، في حزيران/ يونيو عام 2016، وحُكم عليه بالحبس ستة أعوام مع غرامة مالية في أيلول/ سبتمبر 2017.

ويبلغ عدد الأسرى الأردنيين المحكوم عليهم في السجون الإسرائيلية نحو 19، فيما تقول أرقام غير رسمية بأن عددهم الإجمالي يتراوح ما بين 22 و 30.

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#السلطات الإسرائيلية
#أسيد أبو خضير
#أسير أردني

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