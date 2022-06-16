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أم درمان: مقتل متظاهر سوداني برصاص الجيش

تاريخ النشر: 16/06/2022 - 20:22

أم درمان: مقتل متظاهر سوداني برصاص الجيش
(Gettyimages)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: طارق طه

أكدت لجنة أطباء السودان المركزية، الخميس، مقتل أحد المتظاهرين في مدينة أم درمان المجاورة للخرطوم خلال احتجاجات جديدة للمطالبة بالحكم المدني ومحاكمة الذين تسببوا في مقتل محتجين.

وقالت اللجنة في بيان "ارتقت روح شهيد لم يتم التعرف على بياناته بعد، إثر إصابته بطلق ناري متناثر في الصدر والبطن، يرجّح أنه طلق سلاح خرطوش أطلقته قوات الانقلاب في مدينة أم درمان أثناء قمعها لتصعيد المواكب السلمية اليوم 16 حزيران/ يونيو 2022".

وأوضحت اللجنة أن عدد قتلى الاحتجاجات ارتفع بذلك إلى 102 منذ بدء التظاهرات التي تخرج بانتظام ضد الانقلاب العسكري الذي نفّذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الفائت.

والخميس، خرج مئات المحتجين في وسط الخرطوم وفي حي بري شرق العاصمة وفي مدينة ام درمان غرب النيل إضافة إلى مدينة الخرطوم بحري شمال العاصمة وفق أحد مراسلي وكالة "فرانس برس" وشهود عيان.

في عام 2019، وضع الجيش حدا لثلاثين عاما من حكم الرئيس السابق عمر البشير بعد انتفاضة شعبية عارمة ضد النظام. وفتح ذلك الطريق أمام مرحلة انتقالية في السودان كان يفترض أن تقود الى حكم مدني ديمقراطي.

ولكن هذه المرحلة الانتقالية قطعها انقلاب قائد الجيش الفريق أول البرهان على شركائه المدنيين في تشرين الأول/أكتوبر.

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#السودان
#مقتل متظاهر

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