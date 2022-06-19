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السعوديّة تعلن "أكبر خطة تشغيليّة" للحج في تاريخها

تاريخ النشر: 19/06/2022 - 22:36

السعوديّة تعلن "أكبر خطة تشغيليّة" للحج في تاريخها
(Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

أعلنت السلطات السعودية، الأحد، إطلاق "أكبر خطة تشغيلية" لموسم حج "ذكي" واستثنائي بعد جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده مسؤولون سعوديون، شارك فيه وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة، ورئيس شؤون الحرمين، عبد الرحمن السديس، لإعلان "الخطة التشغيلية لموسم حج 1443ه (الموسم المقبل)ـ".

وكشف الوزير الربيعة عن عزم بلاده "التدرج في زيادة أعداد حجاج الله الحرام وفق الاشتراطات الصحية لضمان سلامتهم".

بدوره، قال السديس إن "استخدام التقنية الحديثة والتطبيقات الجديدة والذكاء الاصطناعي هي السمة البارزة في موسم الحج هذا العام".

وأضاف: "هذه أكبر خطة تشغيلية لموسم الحج في التاريخ بعد جائحة كورونا، وتضم 10 محاور، ينفذها 10 آلاف موظف وموظفة".

وتابع: "تم تجهيز 144 بوابة لتفويج الحجاج هذه العام وتخصيص صحن المطاف للحجاج فقط، مع تحديد مصليات خاصة في قبو المطاف والدورين الأول والأرضي لأداء سنة الطواف".

وأعلنت السعودية في وقت سابق، زيادة أعداد الأشخاص المسموح لهم بأداء مناسك الحج بعد عامين من قيود الإغلاق بسبب جائحة كورونا، لتصل إلى مليون شخص من داخل وخارج السعودية.

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#السلطات السعودية
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#أكبر خطة تشغيلية للحج

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