العراق: مقتل 4 من "داعش" منهم والي الأنبار

مقتل 4 من عناصر "داعش"، منهم والي الأنبار، في صحراء المحافظة العراقية، بحسب ما أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، اليوم الإثنين.

وقالت الوكالة إنّ مقاتلات عراقية استهدفت عجلة كانت تقل 4 عناصر بينهم من يسمى والي الأنبار "أبو منصور" في قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار، حيث خرجت قوة لتفتيش المكان المستهدف وعثرت على 4 جثث وعجلة مدمرة وحزامين ناسفين وبندقيتين ومسدس.

وأشارت إلى أن العملية تمت "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة".

وبحسب وكالة الاستخبارات، يعتبر أبو منصور أحد المسؤولين عن استهداف المواطنين على الطريق الدولي بمنطقة الرطبة، والذي عمل في مناصب عدة وتنقل بين العراق وسوريا.

يشار إلى أن "خلايا نائمة" لتنظيم داعش ما زالت تنتشر في مناطق واسعة شمالي وشرقي البلاد، وهي المسؤولة عن الهجمات التي يشهدها العراق. وتطلق القوات المسلحة حملات وعمليات عسكرية على فترات متقاربة لملاحقة هذه الخلايا.

وكان تنظيم "داعش" قد سيطر على نحو ثلث مساحة العراق صيف 2014، قبل أن تعلن الحكومة في بغداد نهاية عام 2017 القضاء على هذا التنظيم عسكريا.