  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

العراق: مقتل 4 من "داعش" منهم والي الأنبار

تاريخ النشر: 20/06/2022 - 15:36

العراق: مقتل 4 من "داعش" منهم والي الأنبار
(gettyimages)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

مقتل 4 من عناصر "داعش"، منهم والي الأنبار، في صحراء المحافظة العراقية، بحسب ما أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، اليوم الإثنين.

وقالت الوكالة إنّ مقاتلات عراقية استهدفت عجلة كانت تقل 4 عناصر بينهم من يسمى والي الأنبار "أبو منصور" في قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار، حيث خرجت قوة لتفتيش المكان المستهدف وعثرت على 4 جثث وعجلة مدمرة وحزامين ناسفين وبندقيتين ومسدس.

وأشارت إلى أن العملية تمت "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة".

وبحسب وكالة الاستخبارات، يعتبر أبو منصور أحد المسؤولين عن استهداف المواطنين على الطريق الدولي بمنطقة الرطبة، والذي عمل في مناصب عدة وتنقل بين العراق وسوريا.

يشار إلى أن "خلايا نائمة" لتنظيم داعش ما زالت تنتشر في مناطق واسعة شمالي وشرقي البلاد، وهي المسؤولة عن الهجمات التي يشهدها العراق. وتطلق القوات المسلحة حملات وعمليات عسكرية على فترات متقاربة لملاحقة هذه الخلايا.

وكان تنظيم "داعش" قد سيطر على نحو ثلث مساحة العراق صيف 2014، قبل أن تعلن الحكومة في بغداد نهاية عام 2017 القضاء على هذا التنظيم عسكريا.

بودكاست عرب 48

#العراق
#داعش
#الأنبار
#وكالة الاستخبارات

حوارات

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"
حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"

2022-06-11

حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل
حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل

2022-06-04

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

السعوديّة ترفع حظر سفر مواطنيها إلى تركيا قبيل زيارة بن سلمان
السعوديّة ترفع حظر سفر مواطنيها إلى تركيا قبيل زيارة بن سلمان

2022-06-20

منظمات حقوقية تحذر من الإعادة القسرية للاجئين السوريين في لبنان
منظمات حقوقية تحذر من الإعادة القسرية للاجئين السوريين في لبنان

2022-06-20

إيران: مستمرون بالدبلوماسية مع واشنطن بشأن الملف النووي
إيران: مستمرون بالدبلوماسية مع واشنطن بشأن الملف النووي

2022-06-20

الأكثر قراءة

مشروع قرار روسي ضد إسرائيل في مجلس الأمن

مشروع قرار روسي ضد إسرائيل في مجلس الأمن

2022-06-19
احتجاجات المعلمين تتواصل: بدء التعليم عند العاشرة صباحا

احتجاجات المعلمين تتواصل: بدء التعليم عند العاشرة صباحا

2022-06-19
انتهاء جلسة محكمة الأسير أحمد مناصرة.. دون قرار

انتهاء جلسة محكمة الأسير أحمد مناصرة.. دون قرار

2022-06-19
بينيت: عدم تمديد قانون الأبارتهايد يعني نهاية ولاية الحكومة

بينيت: عدم تمديد قانون الأبارتهايد يعني نهاية ولاية الحكومة

2022-06-19
حالة الطقس: أجواء صيفية معتدلة

حالة الطقس: أجواء صيفية معتدلة

2022-06-19