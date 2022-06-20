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بن سلمان يبدأ جولته التي تشمل الأردن وتركيا: السيسي يستقبله في القاهرة

تاريخ النشر: 20/06/2022 - 23:17

بن سلمان يبدأ جولته التي تشمل الأردن وتركيا: السيسي يستقبله في القاهرة
السيسي وبن سلمان قبيل لقاء سابق (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

بدأ ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، مساء الإثنين، جولة تشمل زيارة كل من الأردن وتركيا ومصر التي استقبله رئيسها، عبد الفتاح السيسي في القاهرة.

وقال الديوان الملكي السعوديّ في بيان، إن "ولي العهد غادر في زيارة لمصر والأردن وتركيا، استجابة للدعوات المقدمة له، وبناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وسيلتقي بن سلمان خلال هذه الزيارات بقادة مصر والأردن وتركيا لـ"بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك"، بحسب البيان.

ووفق الديوان الملكيّ، فإن تلك الزيارات تأتي انطلاقا من حرص الملك سلمان على "التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة في المجالات كافة".

بدورها، أفادت وكالة الأنباء المصرية، بأن "الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل مساء اليوم (الإثنين)، بمطار القاهرة، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي يحل ضيفا عزيزا على وطنه الثانى مصر في زيارة تستغرق يومين".

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي إنه "من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات".

وأضاف راضي أن التباحث سيشمل كذلك "القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض، والتى تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحّدة، لصالح البلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية".

ويزور ولي العهد السعودي تركيا، الأربعاء، بحسب ما أكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، موضحا أن الزيارة ستجري في أنقرة. وقال "سنستقبل ولي العهد الأربعاء، في المجمع الرئاسي"، مقر الرئاسة في أنقرة.

وستكون هذه الزيارة الأولى لولي العهد السعوديّ إلى تركيا منذ مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول في العام 2018، ما أدى إلى توتر في العلاقات بين البلدين.

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