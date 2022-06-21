  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

اتهام الحرس الثوري الإيراني بالتعرض لسفينتين عسكريتين لأميركا بالخليج

تاريخ النشر: 21/06/2022 - 07:59

اتهام الحرس الثوري الإيراني بالتعرض لسفينتين عسكريتين لأميركا بالخليج
(أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

قال مسؤول عسكري أميركي إن "3 زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني اقتربت من سفينتين عسكريتين أميركيتين في مياه الخليج "بسرعة خطرة"، بحسب ما أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الثلاثاء.

وأوضح المسؤول، الذي اشترط عدم نشر اسمه، أن السفينة الحربية "يو إس إس سيروكو"، وسفينة النقل العسكرية "يو إس إن إس شوكتو كاونتي"، كانتا في عبور روتيني بالمياه الدولية في الخليج، أمس الإثنين، حين اقتربت الزوارق الإيرانية الثلاثة، التي وصفها بأنها مصممة لشنّ الهجمات الخاطفة، من السفينة سيروكو، بصورة مباشرة.

وأضاف المسؤول العسكري الأميركي أن الزوارق حولت اتجاهها بعد أن أصدرت السفينة سيروكو إشارة تحذير.

وكذلك اقتربت الزوارق الإيرانية إلى مسافة 45.7 مترا من السفينة شوكتو كاونتي، وهو ما دفع سيروكو إلى إطلاق شعلة تحذيرية.

وتصاعد التوتر في الأسابيع الأخيرة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، على خلفية قرار غربي يدين طهران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واغتيال العقيد في الحرس الثوري حسن صياد خدايي والقصف الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي، والكشف عن نشر رادارات إسرائيلية في الإمارات والبحرين.

وأكد كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي، أمس الإثنين، أن الإعلان عن تحالف دفاعي جوي يضم إسرائيل وأميركا وحلفاء إقليميين، يرجع إلى "يأس وعجز الكيان الصهيوني فقط"، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.

وبشأن تحليق القاذفات الأميركية "بي-52" والطائرات المقاتلة الإسرائيلية فوق الخليج، قال شكارجي "إن هذه الحركة كانت خطوة استعراضية"، بحسب الوكالة الإيرانية.

وكان وزير الإسرائيلي، بيني غانتس، كشف عن أن إسرائيل والولايات المتحدة وحلفاء إقليميين أقاموا تحالفا دفاعيا جويا، وأنه نجح في إحباط محاولات إيرانية لمهاجمة إسرائيل ودول أخرى في الشرق الأوسط، بحسب قوله.

وقال غانتس إن "برنامج الدفاع الجوي للشرق الأوسط الذي تم تطويره العام الماضي، يعمل بالفعل لحماية إسرائيل وجيرانها من الهجمات بالصواريخ وصواريخ كروز والطائرات المسيرة".

بودكاست عرب 48

#مياه الخليج
#الحرس الثوري الإيراني
#واشنطن
#سفينة عسكرية

حوارات

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"
حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"

2022-06-11

حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل
حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل

2022-06-04

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تقرير: إيران تتجه لتعزيز تخصيب اليورانيوم بمنشأة فوردو
تقرير: إيران تتجه لتعزيز تخصيب اليورانيوم بمنشأة فوردو

2022-06-21

بن سلمان يبدأ جولته التي تشمل الأردن وتركيا: السيسي يستقبله في القاهرة
بن سلمان يبدأ جولته التي تشمل الأردن وتركيا: السيسي يستقبله في القاهرة

2022-06-20

بايدن لن يزور "على الأرجح" أوكرانيا في رحلته المقبلة إلى أوروبا
بايدن لن يزور "على الأرجح" أوكرانيا في رحلته المقبلة إلى أوروبا

2022-06-20

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء صيفية اعتيادية

حالة الطقس: أجواء صيفية اعتيادية

2022-06-20
تقرير: الاحتجاج الروسي يطرح تساؤلات حول فائدة الغارات الإسرائيلية بسورية

تقرير: الاحتجاج الروسي يطرح تساؤلات حول فائدة الغارات الإسرائيلية بسورية

2022-06-20
قمع طلبة النجاح: توصية بإعفاء مدير أمن الجامعة وفصل موظفي حراسة

قمع طلبة النجاح: توصية بإعفاء مدير أمن الجامعة وفصل موظفي حراسة

2022-06-20
إسرائيل تشتبه بأن هجوما سيبرانيا إيرانيا تسبب بإطلاق الصافرات في القدس وإيلات

إسرائيل تشتبه بأن هجوما سيبرانيا إيرانيا تسبب بإطلاق الصافرات في القدس وإيلات

2022-06-20
المعارضة تقدم قانون حل الكنيست لاحتمال التصويت عليه الأربعاء

المعارضة تقدم قانون حل الكنيست لاحتمال التصويت عليه الأربعاء

2022-06-20